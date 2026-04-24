El supuesto abuso sexual de Faitelson: la Polaka, las acusaciones de Joserra y la cronología del caso Tras las declaraciones de Joserra, conoce de qué se le acusa a David Faitelson y cuál es el origen del conflicto entre ambos (GRACIELA LÓPEZ y TERCERO DÍAZ/CUARTOSCURO.COM)

Tras las acusaciones de José Ramón Fernández sobre un presunto abuso sexual de David Faitelson a una mujer, conoce cómo se originó esta enemistad entre ambos periodistas.

A pesar del revuelo que causaron las recientes declaraciones del periodista José Ramón Fernández, en las que acusa a David Faitelson de tocar de “manera inapropiada” a una mujer, el conflicto entre ambos es antiguo.

¿De qué se le acusa a David Faitelson? Las declaraciones de José Ramón Fernández

Las acusaciones hacia David Faitelson sobre el supuesto abuso sexual hacia una mujer surgieron después de que José Ramón Fernández lo mencionara en su libro titulado “Protagonista”.

En el libro, Joserra señala que el abuso ocurrió en el año 2000, durante el tiempo en el que se transmitía el programa “La Polaka” de TV Azteca.

De acuerdo con él, David Faitelson habría tocado de manera inapropiada a una mujer que trabajaba como realizadora en ese programa.

Aunque él no fue testigo de los hechos que señala, menciona en su libro que fueron algunos espectadores de ese momento quienes se lo compartieron. Asimismo, asegura tener fotografías del momento, las cuales no compartirá.

“Todo hubiera quedado en ratos de juego y destrampe, de no ser porque en una ocasión Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica. Quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera, pero él no contaba con que quedarían pruebas gráficas de ese momento bochornoso”, compartió en su libro Joserra.

Según menciona, las imágenes que probarían el hecho son dos fotografías, una borrosa y otra en la que se observa el acto de manera nítida, las cuales le llegaron a él a través de correspondencia de manera anónima.

“Una imagen está borrosa y tomada de lejos, pero la segunda es la más nítida y se puede apreciar perfectamente el abuso. Son fotografías lamentables, muy sucias, que nunca daré a conocer y jamás utilizaré para destrozar familias”.

La cronología del conflicto: ¿Cómo se originó la enemistad entre Joserra y Faitelson?

Estas recientes declaraciones por parte de José Ramón Fernández se suman a la disputa que han mantenido ambos periodistas a lo largo de su carrera, desde que David Faitelson dejó ESPN para unirse a Televisa.

José Ramón Fernández y David Faitelson trabajaron juntos durante muchos años, en los que incluso Faitelson llegó a mencionar que Joserra era como un padre para él.

Sin embargo, esta amistad llegó a su fin cuando David Faitelson dejó ESPN, donde trabajaba junto a Joserra; en la despedida, este último acusó a Faitelson de dejar el programa Fútbol Picante para unirse a Televisa, televisora para la que en ocasiones anteriores había declarado que jamás trabajaría.

En esa ocasión, David Faitelson solo mencionó que no entraría en polémica con él y agradeció al equipo de trabajo mientras declaraba que José Ramón Fernández era un maestro y un padre para él, al cual estimaba demasiado.

Sin embargo, el conflicto no finalizó ahí pues, tiempo después, José Ramón Fernández llamaría a David Faitelson un “sicario” durante un programa.

Ante estas declaraciones, David Faitelson en su cuenta de X le respondió a Joserra, sacando a la luz supuestos problemas de consumo de cocaína de este último.

“Ahora bien, quizá se le venga a memoria lo de ‘sicario’ por aquellos graves problemas que tuvo usted con el consumo de cocaína en la parte final de su estadía en TV Azteca”, fue parte de lo señalado por David Faitelson en esa ocasión.

Por otra parte, tras las recientes acusaciones de José Ramón Fernández sobre el supuesto abuso sexual de David Faitelson a una mujer, este último no ha dado declaraciones.