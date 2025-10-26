Ganadores Sorteo Zodiaco Especial 1724: Resultados HOY 26 de octubre Lotería Nacional

Sorteo Zodiaco Especial 1724 de este 26 de octubre de 2025 Foto: Lotería Nacional

Inicia este 26 de octubre de 2025 una edición especial del tradicional Sorteo Zodiaco Especial 1724, en honor a la COMAR que cumple 45 años protegiendo y reconociendo a personas refugiadas en México, promoviendo su integración y consolidando al país como un referente humanitario.

El ‘cachito’ de hoy de la Lotería Nacional promete una bolsa acumulada de 11 millones de pesos, sino también un homenaje a la historia y la identidad nacional. Te contamos qué hace único este sorteo y por qué ha llamado la atención de miles de mexicanos.

Lista completa de resultados del Zodiaco Especial 1724 de la Lotería Nacional

¿Ya tienes tu billete? En unas horas daremos a conocer los números ganadores

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1724

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco Especial No. 1724 de la Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. Este horario se ha convertido en una tradición para quienes apuestan cada semana por cambiar su suerte de forma legal y transparente.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Superior 2853 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

🚨 ¡Cuidado con las estafas! 🚨

Si recibes mensajes o llamadas diciendo que ganaste un sorteo en el que no participaste, ¡es un fraude!

Recuerda: Lotería Nacional nunca solicita información adicional después de comprar tus boletos o cachitos. pic.twitter.com/hWUFRV0tSt — Lotería Nacional (@lotenal) October 26, 2025

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador: