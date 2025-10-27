PROFECO revela qué colchones ofrecen la mejor calidad en México: Esto es lo que debes saber antes de comprar

Esta es la mejor calidad de colchones según la Profeco Especial

Dormir bien y tener una calidad de sueño es un privilegio que no se compra ni con todo el dinero del mundo. Lo que sí se puede comprar es un colchón que nos permita tener sueños reparadores. A partir de la importancia que juega el buen dormir en nuestra salud, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), hizo un estudio de calidad a diversas marcas de colchones para seleccionar a las mejores marcas para los usuarios.

¿Qué aspectos analizó la PROFECO en este estudio?

Como en todos sus estudios de calidad, la PROFECO establece parámetros de calidad que deben cumplir las marcas del mercado de colchones. Entre algunos de los estándares que se tomaron en cuenta para las más de 700 pruebas técnicas de los colchones se encuentran:

Durabilidad del material (resistencia al desgaste de la tela y a la deformación).

(resistencia al desgaste de la tela y a la deformación). Solidez del color (que no manche ni se degrade fácilmente).

(que no manche ni se degrade fácilmente). Calidad del acabado (cosido, estructura interna, densidad de materiales).

(cosido, estructura interna, densidad de materiales). Ergonomía y confort (nivel de soporte y firmeza).

(nivel de soporte y firmeza). Cumplimiento de normas mexicanas de etiquetado y seguridad.

Cabe señalar que la PROFECO tomó con punto de referencia algunas de las marcas más conocidas y consolidadas del mercado, tales como Spring Air, Restonic, América, Atlas, Sealy y Luna, entre otras, y verificó tanto productos nacionales como de importación.

¿Cuáles fueron las marcas de colchones que pasaron la prueba de calidad?

Estos colchones se destacaron por su durabilidad, acabados y resistencia al desgaste:

Serta iSeries Erudite — resortes tipo embolsado.

América Aqua — resortes tipo Bonnell/micro-offset.

Wendy Colchones Oxford — resortes tipo continuo.

Dormimundo Bombay — espuma.

Sealy Coach 25 — espuma, buen desempeño.

Spring Air Radiant / Gibson / Pearl — varios modelos de resortes o espuma, buena resistencia.

Modelos “económicos” o de buena resistencia a manchas

El estudio también resaltó modelos de menor precio que obtuvieron buenos resultados en pruebas específicas como solidez del color:

Dormimundo Cosmic — precio accesible, buena resistencia a manchas.

Spring Air Collins — económico, buen desempeño en solidez de color.

América Aqua — además de buen desempeño general, aparece también entre los más económicos con buenas pruebas.

Modelos con mayor tiempo de garantía

Profeco también evaluó los colchones que ofrecen más tiempo de garantía en sus colchones, entre los que se encuentran:

Selther, con 25 años de garantía.

KLUFT, con 15 años de garantía.

Simmons, con 15 años de garantía.

Shelter, con 15 años de garantía.

Modelos con costuras resistentes

En cuanto a los modelos que destacaron por la resistencia de sus costuras destacan:

Serta, Iseries Erudite, colchones de resortes tipo embolsado.

de resortes tipo embolsado. América, Legend, colchones de resortes tipo Bonnell y micro-offset.

de resortes tipo Bonnell y micro-offset. Serta, Luxe, colchones de resortes tipo continuo.

de resortes tipo continuo. América, Easy Fit, colchones de espuma.

de espuma. Dormimundo, Bombay, colchones de espuma.

¿Y los modelos con menor desempeño?

Si bien PROFECO no publica de forma explícita una “lista negra” con marcas con bajo desempeño, sí advierte que algunos modelos presentan deficiencias en costuras, materiales, etiquetado o durabilidad. El consumidor debe estar alerta ante signos como hundimientos, deformaciones, tejidos muy finos, o falta de garantía.

Asimismo, Profeco recomienda probar el colchón en tienda física, sentir cómo responde al cuerpo. También revisar la etiqueta: que se indique tipo de material, fibras, marca, país de origen. Además, el organismo hace hincapié en que “lo caro no siempre es lo mejor” y que la marca por sí sola no garantiza calidad.



