Resultados oficiales del Sorteo Zodiaco Especial 1747 de la Lotería Nacional 31 de mayo 2026 Foto: La Crónica

Uno de los sorteos más esperados del fin de semana se celebró con gran expectativa de miles de jugadores en todo México que esperaban conocer los resultados Sorteo Zodiaco Especial 1747 hoy 31 de mayo 2026 hoy para conocer si tu boleto corrió con suerte.

Como cada semana, el tradicional sorteo repartió una bolsa millonaria y premios en efectivo que pueden cambiar la vida de los afortunados. A continuación te compartimos los números ganadores, resultados oficiales y la lista completa de premios para que verifiques tu boleto al instante.

Lista completa de resultados Sorteo Zodiaco Especial 1747 hoy 31 de mayo 2026?

¿Ya tienes tu billete? Esta es la lista completa de números ganadores.

Resultados del Sorteo Zodiaco Especial 1747 EN VIVO: ganadores del 31 de mayo 2026 Lotería Nacional Foto: Lotería Nacional

¿Qué números cayeron hoy en el Sorteo Zodiaco Especial 1747 Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1747 del 31 de mayo

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1747 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1747 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador:

Visita la página oficial de la Lotería Nacional:​ Accede a la sección “Consulta de Resultados”.​ Selecciona “Sorteo Zodiaco” e ingresa el número de tu billete junto con el signo zodiacal correspondiente.​ Haz clic en “Buscar” para conocer el resultado.​

¿Cuánto cuesta un “cachito” del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional?

Si quieres probar tu suerte el próximo domingo, el costo del cachito y la serie para concursar hasta por 7 millones de pesos, son los siguientes: