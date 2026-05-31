MasterChef 24/7 EN VIVO: ¿quién es el eliminado de hoy domingo 31 de mayo 2026?

MasterChef México: ¿Qué se define este 21 de mayo en el programa? Esta noche se dará a conocer quiénes serán los primeros participantes en riesgo de eliminación (MasterChef México)

La tensión dentro de la cocina más famosa de México sigue creciendo y las especulaciones alrededor de la próxima eliminación de MasterChef 24/7 ya comenzaron a incendiar las redes sociales. En las últimas horas, distintas filtraciones y teorías compartidas por seguidores del reality.

El programa, que se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de la televisión mexicana y de las conversaciones digitales cada semana, mantiene a los fans atentos no sólo a los retos culinarios, sino también a las alianzas, conflictos y errores que terminan definiendo el destino de cada participante dentro del concurso.

Por ello, en nuestra nota te damos a conocer todos los detalles que no te puedes perder en torno a esta eliminación de hoy.

¿Quién es el segundo de MasterChef 24/7 HOY 31 de mayo 2026?

Aunque TV Azteca no ha confirmado oficialmente la eliminación, en unos minutos te diremos quién es el primer eliminado de la cocina de MasterChef 24/7.

¿Quiénes tienen Delantal Negro esta semana?

Gracias al complicado reto del pastel, la lista de los participantes que actualmente portan el delantal negro son:

Antrax

Emmanuel

Diego

Camila

Luis

Nash

Carmen

Ricardo

María

Jazmín

Lula

Lancer

¿Qué significa el Delantal Negro en MasterChef 24/7?

En el contexto del programa, llevar el Delantal Negro implica que el concursante entra directamente en la zona de peligro.

Quienes portan este distintivo pasan al reto de eliminación, una de las pruebas más exigentes del reality, donde cualquier fallo puede significar su salida definitiva de la cocina más famosa de México.

¿Cómo votar en MasterChef 2026?

Si quieres apoyar a algún participante, basta con entrar al sitio oficial de MasterChef en TV Azteca y elegir a tu favorito.

Esta opción de votación está disponible solo por un periodo limitado y puede influir de manera importante en el rumbo de los siguientes retos dentro de la competencia.