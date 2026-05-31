¿Taylor Swift en Toy Story 5?: Las teorías de los fans que encendieron las redes y la respuesta de Pixar

Taylor Swift La cantante Taylor Swift ha sido mencionada por fanáticos y medios especializados acerca de su participación en Toy Story 5 (Instagram:@taylorswift)

Los fieles seguidores de Taylor Swift, o mejor conocidos como swifties, no se cansan de la habilidad para encontrar “easter eggs” en la carrera de la artista.

Pero ha surgido la teoría de que la cantante formaría parte de la banda sonora de la esperada película animada Toy Story 5. Sin embargo, el equipo de producción de la cinta ha decidido salir al paso para aclarar la situación.

Las pistas que encendieron las alarmas

El origen de las sospechas se remonta a finales de abril, cuando apareció una misteriosa cuenta regresiva en el sitio web oficial de Taylor Swift.

🚨| NEW COUNTDOWN ON TAYLOR'S WEBSITE ☁️ pic.twitter.com/bvSDzEhfYK — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) April 30, 2026

Aunque fue retirada rápidamente, los fans no tardaron en notar que el fondo del contador presentaba el emblemático diseño del cielo de Toy Story. Además, los números utilizaban una tipografía en color amarillo brillante, muy similar a la de los títulos de la saga.

La teoría se intensificó el pasado 29 de mayo, cuando la imagen de fondo digital del álbum 1989 de Swift cambió repentinamente en plataformas como Apple Music y YouTube Music, pasando de las tradicionales gaviotas a un cielo con nubes.

Ese mismo día, comenzaron a aparecer espectaculares de Toy Story 5 en las calles con un fondo idéntico y las letras “TS”, las cuales, aunque significan Toy Story, coinciden de forma exacta con las iniciales de Taylor Swift.

Los rumores siguen

Por medio de la red social de “X” de Pixar también ha revelado dicho fondo y con las iniciales “TS”.

La respuesta oficial de los creadores

A pesar del entusiasmo de la comunidad swiftie, Pixar ha desmentido rotundamente la colaboración.

En una entrevista reciente, el director de la película, Andrew Stanton, y la productora Lindsey Collins negaron la posibilidad de que sea el tema final del filme que le pertenezca a Taylor Swift.

Admitió Stanton: “La triste realidad es que la semana pasada estuvimos viendo la mezcla de la película y la canción del final no es de Taylor Swift”.

Aun sin esta colaboración, el vínculo entre la artista y Disney se mantiene firme, recordando que la plataforma Disney+ ha sido el hogar exclusivo de sus producciones especiales y películas de conciertos como The Eras Tour.