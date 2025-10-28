Resultados Lotería Nacional 28 de octubre 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3990

Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional Este martes 28 de octubre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional tiene lugar este martes 28 de octubre de 2025 en el tradicional Salón de Sorteos de la institución, en la Ciudad de México. Miles de personas siguen la transmisión en vivo, atentos al momento en que los niños gritones entonarán los números ganadores.

Este sorteo estuvo dedicado a San Judas Tadeo, figura venerada por millones de fieles en México y el mundo. Cada 28 de octubre, miles de devotos acuden a templos para agradecer milagros o pedir favores, una tradición que la Lotería Nacional quiso honrar en esta edición especial.

¿De cuánto fue el premio del Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional?

El premio principal ascendió a 21 millones de pesos para el billete completo, integrado por tres series. Cada serie otorgó 7 millones de pesos, mientras que un solo cachito, con valor de 30 pesos, ofreció la posibilidad de ganar hasta 350 mil pesos.

En total, la bolsa de premios sumó 66 millones 99 mil pesos, distribuidos entre 18,760 premios y reintegros, lo que confirma el atractivo de este sorteo, considerado uno de los más generosos del calendario anual de la Lotería Nacional.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional

El evento se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde miles de espectadores siguieron el sorteo minuto a minuto.

Con su característico entusiasmo, los niños gritones anunciarán los números ganadores.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional?

El sorteo inicia a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), horario habitual de los Sorteos Mayores, que cada martes reúnen a miles de participantes en todo el país.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Mayor 3990 pueden consultarse en los expendios autorizados o mediante el verificador digital disponible en la página oficial de la Lotería Nacional, una herramienta que permite revisar de manera inmediata si un número resultó ganador.

Asimismo, los listados completos se publican en las redes sociales y plataformas digitales de la institución, garantizando que todos los participantes tengan acceso rápido y confiable a la información.