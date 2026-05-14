Desde Irlanda con amor: así fue la reunión de Sheinbaum con U2… ¿cuándo saldrá el video de la banda en CDMX? Continúa la visita de U2 en CDMX y esta vez se reunieron con Claudia Sheinbaum; conoce cómo fue el encuentro (CORTESÍA STREET CHILD WORLD CUP/CUARTOSCURO.COM)

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes de la banda irlandesa U2 en la clausura de la Street Child World Cup 2026 en la CDMX; así fue el encuentro.

En medio de la visita de U2 en la CDMX para la grabación de un video musical para su canción inédita “The Streets of Dreams” en el Centro Histórico, Bono y The Edge, integrantes de la banda irlandesa, aparecieron acompañados de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro entre Claudia Sheinbaum y U2: ¿Cómo fue?

Este jueves 14 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum apareció acompañada de Bono y The Edge, integrantes de U2, en la clausura de la Street Child World Cup 2026.

Street Child World Cup es un torneo internacional de fútbol que reúne a jóvenes con antecedentes de calle de más de 30 países para promover su inclusión a través de este deporte, siendo U2 uno de sus principales embajadores.

En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un video con algunos fragmentos de la reunión que tuvo con U2 para este evento.

En el video compartido por la mandataria, Bono, vocalista de U2, habla con la presidenta, mientras que The Edge le comenta que es un honor conocerla.

“Dios mío, atención médica universal, has aumentado el salario mínimo, vienes a la Street Child World Cup, conoces a Edge y a mí; no sé cómo tienes tiempo”, fue parte de la conversación que entabló Bono con Claudia Sheinbaum.

Ya en la clausura de la Street Child World Cup 2026, Claudia Sheinbaum subió junto con los integrantes de U2 al escenario, donde saludaron a las personas.

Jóvenes de diversos países del mundo se unen en México, previo a la Copa Mundial de Futbol para celebrar la Asamblea General de “Street Child World Cup”. Vienen de lugares apartados y les une el amor por el juego de pelota y su deseo de salir adelante. Les recibimos en México… pic.twitter.com/ioRRPbWCJw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

¿Cuándo se estrena el video de U2 que se grabó en la CDMX?

Aunque la banda publicó un breve clip del video grabado en la ciudad, todavía no hay fecha oficial para el lanzamiento del videoclip. En dicho video se muestra un pequeño extracto de su nueva canción “The Streets of Dreams”, creando expectativas entre los fans.

Si bien no hay una fecha oficial para el lanzamiento del video, se cree que se podría estrenar a mediados de este año como sencillo de su nuevo álbum de estudio, el cual está previsto para finales del 2026.