Exatlón México, Duelo de Eliminación: ¿Quién sale eliminado hoy, 14 de mayo? Hoy dos atletas serán eliminados; conoce quién sale hoy de Exatlón y quiénes son los finalistas (Exatlón México)

Mañana 15 de mayo será la Gran Final de Exatlón y esta noche un participante hombre y una mujer se tendrán que despedir de la competencia; conoce quién sale hoy de Exatlón.

Después de que Mati Álvarez y Mario Osuna se instalaran como los primeros finalistas de Exatlón, hoy Paulette Gallardo y Evelyn Guijarro, así como Alexis Vargas y Adrián Leo competirán entre ellos en el Duelo de Eliminación para continuar en el reality.

Por lo que aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién sale de Exatlón México hoy, 14 de mayo.

¿Quién sale de Exatlón México hoy, jueves 14 de mayo?

Después de una reñida contienda, donde salieron victoriosos Mati Álvarez y Mario Osuna, esta noche se llevará a cabo la última semifinal.

Por lo que, previo a la Gran Final, esta noche en el Duelo de Eliminación un participante tendrá que dejar el reality y, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, los eliminados de hoy de Exatlón México 2026 son Paulette Gallardo y Adrián Leo.

La primera competencia de hoy será de Adrián Leo contra Alexis Vargas, ambos del equipo Azul, mientras que la competencia femenil será entre Evelyn Guijarro y Paulette Gallardo, siendo los ganadores de la semifinal de Exatlón hoy 14 de mayo Alexis Vargas y Evelyn Guijarro.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy, 14 de mayo?

El capítulo del Duelo de Eliminación de este jueves 14 de mayo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Recuerda que puedes seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México en la página y aplicación de Azteca Uno.

¿Quiénes son los finalistas de Exatlón México 2026?

De ser ciertos los rumores, esta noche los finalistas de Exatlón México 2026 serán Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Alexis Vargas y Mario Osuna.