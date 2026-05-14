¿Cuándo sale Forza Horizon 6? Fecha en la que estará disponible y novedades del juego de carreras (xbox.com)

Forza Horizon 6 ya tiene fecha oficial de lanzamiento y promete convertirse en uno de los videojuegos más importantes de Xbox en 2026. La nueva entrega de la saga de carreras llegará con un enorme mapa ambientado en Japón, más de 550 vehículos reales y nuevas funciones multijugador para Xbox Series X|S y PC.

Después de meses de rumores y filtraciones, Microsoft y Playground Games confirmaron que el juego estará disponible desde mayo y también podrá jugarse desde el día uno mediante Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Además, algunos usuarios podrán acceder antes gracias a la edición premium.

¿Cuándo sale Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 se lanzará oficialmente el próximo 19 de mayo de 2026 para Xbox Series X|S y PC.

Sin embargo, quienes adquieran la Premium Edition o el Premium Upgrade Bundle podrán jugar desde el 15 de mayo gracias al acceso anticipado de cuatro días incluido en esas versiones.

De acuerdo con la información compartida por Xbox, el estreno se realizará a medianoche en cada región local. En México, el acceso anticipado comenzará a las 00:00 horas del 15 de mayo, mientras que la edición estándar estará disponible desde las 00:00 horas del 19 de mayo.

Japón será el escenario principal del nuevo Forza Horizon

La sexta entrega de la franquicia estará ambientada en Japón y mostrará distintos escenarios inspirados en Tokio, zonas rurales, caminos de montaña y suburbios japoneses.

Microsoft señaló que será el mapa más grande y denso de la saga Horizon hasta el momento. Los jugadores podrán recorrer calles urbanas, muelles industriales y carreteras rodeadas de flores de cerezo mientras participan en el Festival Horizon.

El videojuego también incluirá más de 550 automóviles reales, entre ellos modelos clásicos de la cultura JDM y vehículos modernos de distintas marcas reconocidas.

Estas son las novedades de Forza Horizon 6

Entre las principales novedades del juego destaca la posibilidad de personalizar vehículos con nuevos kits de carrocería y participar en modos cooperativos y eventos multijugador.

Forza Horizon 6 también contará con nuevas herramientas de creación mediante EventLab y funciones para organizar carreras y actividades junto a otros jugadores.

Otra de las funciones confirmadas es Xbox Play Anywhere, que permitirá jugar tanto en Xbox Series X|S como en PC con una sola compra digital.

¿Llegará a Xbox Game Pass?

Sí. Microsoft confirmó que la edición estándar de Forza Horizon 6 estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

El juego requerirá aproximadamente 150 GB de espacio libre y ya puede precargarse en Xbox Series y PC antes de su lanzamiento oficial.

Además, Xbox advirtió que ya toma medidas contra usuarios que accedieron a versiones filtradas del videojuego antes de tiempo, incluyendo bloqueos permanentes de cuentas y hardware.