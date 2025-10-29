Actualziación en app de BBVA desata memes y parodias por molestia de usuarios

El pasado 23 de octubre, la institución bancaria BBVA presentó una nueva versión de su app para dispositivos móviles, en la cual buscaron ofrecer una experiencia personalizada basada en la inteligencia artificial, lo cual terminó en un absoluto caos para miles de usuarios que presentaron confusión al querer utilizarla.

La nueva actualización ha generado una ola de quejas en redes, luego de que miles de usuarios reportaran problemas para acceder a la aplicación, errores en las operaciones y sobre todo un diseño completamente confuso que ha dificultado su uso cotidiano.

Sí está bien horrible la nueva app de @BBVA_Mex 🥴 pic.twitter.com/VJEIwoCLqG — Adrián 🦂 (@ElAlacrancillo_) October 29, 2025

Las publicaciones en plataformas como X coinciden en señalar problemas y dificultades para iniciar sesión tras esta última actualización, además de que la interfaz de esta nueva aplicación contiene más elementos que la anterior y muchos clientes aseguran no entender, pues en otros casos la localización de la cuenta bancaria que en actualizaciones anteriores podías localizar inmediatamente al entrar a la app ahora era confuso incluso hacer una simple transferencia.

Además de publicaciones en redes sobre estas quejas, las redes sociales se han llenado de memes alusivos a la confusión que están atravesando miles de usuarios y el nuevo diseño, pues se asegura que incluso podrían jugar con que un simple becario había realizado este nuevo diseño; todo contenido gracioso es adecuado para que los usuarios de la app BBVA se sientan completamente identificados.

¿Qué se buscaba lograr con esta nueva actualización?

De acuerdo con Hugo Nájera, director general de banca minorista de BBVA México, la aplicación integrará un modelo de “interpersonalización”, es decir, una atención más adaptada al comportamiento de cada usuario.

Entre las principales innovaciones destaca la incorporación de “Blue”, un asistente virtual y persona que promete facilitar las operaciones y acceso a servicios financieros.

Sin embargo, la recepción por parte de los usuarios ha sido en su mayoría negativa; si bien puede decirse que completamente negativa, nadie ha entendido sus objetivos de dicha actualización y prefieren tener la anterior, que permitía tener todos los accesos y movimientos a mayor entendimiento del usuario, pues los memes y videos han dejado muy clara la inconformidad y confusión.