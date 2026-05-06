Este antro de la CDMX causa furor mundial por cobrarle más a los gringos: ¿cuál es su historia y cuáles son sus precios? Conoce cuál es el antro que le cobra más a los estadounidenses y que se viralizó en redes sociales (@japan_cdmx)

Previo a la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo en la CDMX el próximo 11 de junio y que traerá consigo la llegada de miles de turistas al país, este antro se viralizó en redes sociales por sus “precios altos” para estadounidenses.

Mientras que algunos internautas celebran la decisión de este antro de la CDMX, otros tantos se han escandalizado, llegando incluso a ser noticia en Estados Unidos; por lo que aquí te compartimos cuál es la historia de Japan, el club nocturno que le cobra $5 mil pesos a los estadounidenses por entrada.

El antro de la CDMX que es tendencia por cobrarle más a los gringos: ¿Cuál es y dónde está ubicado?

Frente a las diferentes discusiones que se han generado en torno a la gentrificación en México, Japan, un club nocturno de la CDMX, ha decidido reflejar su postura política incrementando sus precios para los extranjeros, especialmente para los estadounidenses.

Japan se encuentra ubicado en la calle Monterrey 56, en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc, una de las zonas de la Ciudad de México donde más se han podido observar las consecuencias de la gentrificación.

¿Cuál es la historia detrás del cobro diferenciado a turistas gringos?

Japan es un antro en la CDMX principalmente conocido como uno de los principales exponentes de la música techno; sin embargo, en días recientes se ha visto envuelto en polémicas después de que se viralizara el costo de sus entradas para estadounidenses.

El dueño del club Japan, Federico Crespo, reveló al medio The Guardian la razón por la que los estadounidenses tienen que pagar más para poder ingresar al antro.

“Esto es una respuesta a un año de insultos dirigidos hacia nosotros —como país— por parte de Estados Unidos. Es en gran medida una respuesta a los numerosos ataques contra México por parte de Trump”, señaló Federico Crespo, dueño del club Japan.

Por su parte, en sus redes sociales, el club Japan explicó que la política del costo de sus entradas no responde a alguna enemistad o sentimiento negativo hacia los ciudadanos estadounidenses como individuos; sin embargo, se trata de un posicionamiento político que busca forzar una conversación al respecto.

Precios y “cover”: ¿Cuánto paga un local vs. cuánto le cobran a un extranjero?

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales del antro Japan, no es que a los estadounidenses se les “cobre más”, sino que la entrada general al club nocturno es de $5,000 pesos mexicanos. Por lo tanto, Japan ofrece descuentos significativos a aquellas personas que lo necesiten.

Por consiguiente, los precios en el antro Japan quedan de la siguiente forma con los descuentos aplicados: