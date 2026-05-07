¡Adiós al Álbum Panini para siempre! FIFA rompe su histórico acuerdo y se irá con Fanatics a partir del 2031

FIFA rompe acuerdo con Panini Después de seis décadas de colaboración, FIFA rompe su acuerdo con Panini y se muda a Fanatics; la licencia exclusiva se transferirá a la nueva marca en 2031.

En pleno furor por el álbum Panini Mundial 2026, FIFA anunció que romperá su acuerdo con la editorial italiana a partir del año 2031, mudándose a la marca Fanatics, plataforma que cuenta con la licencia oficial de las principales ligas del deporte, como NFL, NBA, MLB y NHL.

Panini y FIFA han colaborado por seis décadas, sin embargo, el acuerdo histórico llega a su fin, pues la producción de pegatinas de colección para la Copa del Mundo FIFA pasará a ser responsabilidad de Topps, propiedad de Fanatics.

Panini se despide de la licencia exclusiva de álbumes para el Mundial FIFA

Grupo Panini es la empresa italiana líder en la producción y comercialización de cromos (estampas), álbumes, cómics y revistas, reconocida internacionalmente por producir los álbumes coleccionables oficiales de la Copa Mundial FIFA desde 1970, además de contar con licencias de Disney y Marvel.

Sin embargo, tras 60 años de colaboración, FIFA decidió romper el acuerdo histórico de la licencia exclusiva para mudarse a la marca Fanatics, plataforma deportiva especializada en el comercio electrónico de productos con licencia oficial.

“Con Fanatics, vemos que están impulsando una innovación masiva en los artículos de colección deportivos, lo que brinda a los aficionados una nueva y significativa manera de conectar con sus equipos y jugadores favoritos”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al medio The Athletic.

De acuerdo con Infantino, este nuevo acuerdo permitirá globalizar la conexión con los aficionados y proporcionará otra fuente importante de ingresos comerciales que se reinvertirán en el futbol.

Fanatics obtiene la licencia exclusiva de los álbumes de la Copa del Mundo FIFA

Gianni Infantino anunció que su acuerdo con Panini finaliza y mudará la licencia de producción de los álbumes oficiales del Mundial FIFA a la marca Fanatics a partir del 2031, con el objetivo de expandir el negocio de coleccionables.

Michael Rubin, director ejecutivo de la marca, declaró que el futbol mundial podría convertirse en su principal negocio, asegurando que innovarán el trabajo enfocado en los coleccionables “de una manera que nadie más pueda hacer”.

“Nuestra gran iniciativa de crecimiento es asociarnos con la FIFA para organizar la Copa Mundial; no hay evento más importante en el mundo que la Copa Mundial cada cuatro años”, dijo a The Athletic, reafirmando que buscan la expansión global de su negocio de coleccionables, ya que el 85% de éste sólo se concentra en Estados Unidos.

Una de las innovaciones de las que Rubin presentó, será la introducción de tarjetas autografiadas Debut Patch dentro de las colecciones relacionadas con la Copa Mundial.

Este tipo de tarjeta consistirá en que un jugador use un parche Debut Patch en su camiseta durante su primer partido de la Copa Mundial; posteriormente, dicho parche se retiraría, se autenticaría y se colocaría dentro de una tarjeta coleccionable firmada por el jugador.

“Este acuerdo refleja la estrategia de la FIFA de aprender de Norteamérica, donde la comercialización del deporte está alcanzando niveles realmente diferentes”, dijo Infantino.

¿Qué es Fanatics? La marca que tendrá la licencia exclusiva del álbum del Mundial FIFA a partir de 2031

Fanatics inició como una tienda física en Florida fundada por los hermanos Trager en 1995, posteriormente adquirida por Michael Rubin en el año 2011, quien evolucionó la empresa a un gigante digital al asociarse con las principales ligas del deporte; hoy en día, abarca ropa, coleccionables, apuestas deportivas y comercio en vivo.

La marca resalta por haber transformado la forma en que las personas aficionadas compran, utilizando un modelo tecnológico que permite una rápida fabricación y distribución de los productos deportivos.

Sin embargo, Fanatics ha recibido fuertes críticas en redes sociales por la calidad y diseños de la mercancía realizada, especialmente los productos para la NFL, que fueron señalados en cuanto a la calidad de la tela, la posición de los parches del Super Bowl, el bordado y diseño de las gorras, precios que cambian entre el sitio web y las tiendas online, la disponibilidad, entre otros.

Fanatics respondió con un comunicado en el que ofreció disculpas debido a que la demanda superó sus expectativas, sin embargo, negaron que la calidad bajara en las playeras antes fabricadas por Nike.