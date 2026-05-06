Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 6 de mayo? Esta noche se llevará a cabo la última Batalla Colosal de la temporada; conoce quién gana en Exatlón hoy (Exatlón México)

Con la final de Exatlón México cada vez más cerca, esta noche Rojos y Azules tendrán su último enfrentamiento en la Batalla Colosal; conoce quién gana hoy.

La competitividad entre ambos equipos ha ido incrementando y, en el circuito de juego de hoy, Rojos y Azules lo darán todo para obtener la Medalla Grupal y entradas para el concierto de Maroon 5.

Por ello, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana hoy en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal en Exatlón hoy, 6 de mayo?

Estando en la penúltima semana de Exatlón, hoy 6 de mayo se llevará a cabo la última Batalla Colosal de esta novena temporada, siendo el premio boletos para ver a Maroon 5.

Dado que los Rojos se hicieron con la Súper Villa y los Azules ganaron la Batalla Colosal de ayer, la competencia de hoy se perfila como una de las más reñidas.

Sin embargo, de acuerdo con diversos rumores y spoilers en redes sociales, así como información de conocedores, quien gana la Batalla Colosal de Exatlón hoy 6 de mayo es el equipo Rojo.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy

El capítulo con la competición de la Batalla Colosal de este miércoles 6 de mayo en Exatlón México dará inicio, de manera regular, a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Recuerda que primero se llevará a cabo la competencia por la Medalla Grupal, la cual ofrece uno de los últimos grandes beneficios de la temporada y que, según algunos rumores, será para el equipo Azul.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde la página web o aplicación de Azteca Uno.

¿Quién sale esta semana de Exatlón?

Esta semana las mujeres se encuentran en riesgo de ser eliminadas, por lo que solo cuatro podrán llegar a la recta final de Exatlón.

Por lo tanto, quien podría salir esta semana de Exatlón es: