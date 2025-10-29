Detienen al jugador Jonathan Orozco por este problema legal: Esto se sabe hasta el momento

Jonathan Orozco fue detenido en Torreón Especial

El jugador Jonathan Orozco fue detenido este martes en la ciudad de Torreón. El exportero de los Rayados y de Santos Laguna pasó la noche en prisión en el Cerezo de Torreón. Hasta el momento no se ha definido su situación legal.

¿Por qué detuvieron a Jonathan Orozco?

Agentes de la fiscalía del estado detuvieron a Orozco mientras este se encontraba en una reliquia celebrada en honor a San Judas Tadeo, por lo que fue trasladado a al Cerezo mientras se define su caso.

Esta detención derivó de un accidente vial en el que se vio involucrado el jugador hace más de dos años. Sin embargo, al momento del percance no contaba con seguro para pagar los daños causados a la parte afectada. En consecuencia, se le interpuso una demanda, pues el afectado busca la reparación del daño tras en incidente.

¿Qué sigue en el caso de Jonathan Orozco? ¿Cuánto debe pagar?

Para poder recuperar su libertad y poder subsanar el daño al ciudadano afectado, Orozco deberá pagar una cantidad de 300 mil pesos, o bien, deberá llegar a un acuerdo con su contraparte para poder cubrir la deuda.

¿Quién es Jonathan Orozco?

Formado en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey, debutó en 2005 y rápidamente se consolidó como titular, convirtiéndose en pieza clave durante una de las etapas más exitosas del club.

Con los Rayados, Orozco conquistó dos títulos de Liga MX (Apertura 2009 y Apertura 2010) y tres ediciones consecutivas de la Liga de Campeones de la Concacaf (2011, 2012 y 2013).

En 2017, Orozco fichó por Santos Laguna, donde continuó demostrando su nivel competitivo y fue pieza fundamental en la obtención del título del Clausura 2018. Más tarde, en 2020, se unió a Xolos de Tijuana, aportando experiencia y liderazgo dentro y fuera del campo.