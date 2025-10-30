Ella solo quería recordar a su perrito; ofrenda para mascotas en EU se vuelve viral Una veterinaria en Estados Unidos colocó una ofrenda para mascotas y usuarios de TikTok la amaron. (@elizabethbuckles)

Todo comenzó con una inocente publicación en TikTok; una veterinaria quería mostrar su ofrenda de Día de Muertos dedicada a las mascotas y en poco tiempo alcanzó el millón de vistas.

Un video en TikTok alcanzó los 1,6 millones de vistas cuando la usuaria Elizabeth Buckles de Kentucky, Estados Unidos, compartió un video mostrando su ofrenda dedicada a las mascotas.

En el video se puede mostrar sobre un escritorio la ofrenda de la Veterinaria Paris Vet Clinic, dedicada a las mascotas que habían atendido a lo largo de los años.

En ella se observan flores de cempasúchil, linternas en forma de velas, pequeños huesitos y, lo más importante, fotografías de aquellos animalitos que fueron tratados en la clínica.

La pieza va acompañada de la versión en inglés de la canción “Recuérdame” de la película de Disney Coco (película enfocada en el Día de Muertos en México).

Al final se puede leer el siguiente mensaje: “Recordando a nuestros amados pacientes a lo largo de los años. Los amamos a todos”.

Adjuntado al video, Elizabeth escribe: “Día de los Muertos luce un poco diferente para nuestra clínica este año. Estamos honrando a todos nuestros pacientes a lo largo de los años con esta merecida ofrenda”.

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar, principalmente con comentarios solicitando que también agregaran a sus mascotas que habían fallecido este año.

¿Cómo surgió la idea de colocar una ofrenda dedicada a las mascotas?

En una entrevista realizada por el medio Lex 18 (noticiero local en Kentucky, Estados Unidos) a Elizabeth Buckles, ella cuenta que fue su idea colocar la ofrenda en la clínica.

Elizabeth comenta que colocó la ofrenda en su casa en enero del 2024, cuando su perro falleció, pero que este año decidió llevar la ofrenda a la clínica veterinaria donde trabaja para agregar a las mascotas de sus clientes.

“Eran miembros de la familia, eran consejeros, eran terapeutas, pensé que lo pondría en las redes sociales para que la gente lo supiera y se volvió viral”.

Para Elizabeth, quien antes de que su video se hiciera viral solo tenía 42 seguidores, esta fue una buena manera para conectar con las personas, pues según ella incluso hubo personas que le mandaron mensaje desde Inglaterra, Polonia y China.

Después de subir el video que se hizo viral, la estadounidense ha subido hasta el momento cuatro videos más, agregando a la ofrenda fotografías de mascotas que las personas le han compartido.