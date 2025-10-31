Captan a botarga de Dr. Simi consolando a hombre en situación de calle y conmueve a internautas

En redes sociales se viralizó un video que protagoniza una botarga del Dr. Simi, pero esta vez no fue por sus pasos de baile, si no porque se muestra al simpatico personaje consolando a un hombre en aparente situación de calle.
📲 #Sucesos | ¡Ánimo, ya casi es fin de semana y quincena! 🥺— Quadratín Michoacán (@Quadratin_) October 30, 2025
🔴 ¿Quién más necesita un apapacho del Dr Simi? 🥺🤩 pic.twitter.com/Sf59Ql5Cgz
Fundación Dr. Simi, ayudando a personas en situación de calle
La Fundación del Dr. Simi tiene como misión principal ayudar a personas que viven en situación de marginación y pobreza en el país con programas de salud y alimentación, proporcionando despensas, medicamentos y servicios médicos accesibles.
Además, implementa comedores comunitarios que ofrecen comidas a bajo costo, apoyo a personas con discapacidad, desastres, etc.
Asimismo, la Fundación comparte un número para buscar ayuda o reportar a una persona que se encuentre en alguna situación vulnerable, 800 000 7464 o al sitio web https://www.fundaciondrsimi.org.mx/