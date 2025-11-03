Aarón Mercury debuta como actor en comedia junto a “La Güereja”

El influencer Aarón Mercury La Casa de los Famosos

Luego de su paso por el reality show de ‘La Casa de los Famosos’ el influencer Aarón Mercury no ha parado de participar en proyectos y propuestas de trabajo, y ahora hizo su debut en la pantalla chica como actor de comedia.

¿En qué proyecto participará Aarón Mercury?

Luego de su salida del reality, le llovieron las propuestas a Aarón, y como primer paso en el mundo de la farándula participa en “Las Estrellas Bailan en Hoy” el segmento del programa matutino enfocado al concurso de baile.

Sumado a ello, ahora fue el invitado de honor de María Elena Saldaña, más conocida como “La Güereja”, en la serie “Más vale sola”, donde comparte créditos con Cecilia Galliano.

El anuncio se hizo oficial a través de las redes sociales de la serie en las que las y los fans del influencer celebraron su participación y avance en su carrera como figura pública.

Asimismo, María Elena también compartió una foto vía Instagram, a manera de saludo de bienvenida al proyecto, y dijo “Con un joven y muy querido invitado, Aarón Mercury”.

Lo mejor de todo fueron los comentarios en los que también celebraban a la actriz por el cálido recibimiento y la oportunidad que le brinda al influencer para crecer dentro del medio.