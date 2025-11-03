Catherine Castro, hospitalizada de emergencia: ¿qué le pasó a la actriz de Televisa?

Catherine Castro, hospitalizada de emergencia La actriz y modelo revela que fue hospitalizada debido a una enfermedad desconocida. (@catherinepaolacastro)

La actual conductora de Wapa TV, Catherine Castro, ha revelado en su cuenta de Instagram que fue hospitalizada debido a una enfermedad que ningún doctor le ha podido diagnosticar.

Fue a través de un texto acompañado de fotografías de la actriz en el hospital que Catherine Castro compartió con sus más de 400 mil seguidores que durante el fin de semana había llamado al 911 para posteriormente ser hospitalizada.

“Hace muchos años que no caía en un hospital, tampoco recuerdo haber llamado al 911 nunca antes, pero bueno, siempre hay una primera vez, supongo”, publicó en sus historias la actriz.

La conductora compartió su estado de salud en historias a raíz de la cancelación de un Thrift Sale (venta de segunda mano) que iba a tener lugar el sábado 1 de noviembre con sus seguidores.

Sobre su salud, Catherine Castro revela que, a pesar de haberse realizado diferentes estudios, no han podido detectar cuáles son los motivos de sus malestares, pero que ha sido una enfermedad agresiva y dolorosa.

“Unos dicen una cosa, otros dicen otra y los estudios salen perfectos. Es una condición bien agresiva, dolorosa, incómoda y que, además de mi físico, me afecta emocionalmente”.

En una de las fotografías compartidas se le muestra recostada en una cama de hospital al lado de su mamá, a quien menciona que la ha estado cuidando durante su estadía en el hospital.

Finalmente, Catherine termina su mensaje agradeciendo a su comunidad de seguidores por los mensajes y el cariño recibido. Mientras que también anima a cualquier persona que esté pasando por alguna situación.

“Si estás pasando por alguna condición, sube la cabeza, mi fiera, que aquí estamos pa’ meter mano y sonreír hasta el último aliento”.

Aunque aún no han encontrado la razón por la que fue hospitalizada, actualmente Catherine ya se encuentra en su hogar.

Catherine Castro, hospitalizada de emergencia A través de historias en Instagram, la actriz reveló que fue hospitalizada. (@catherinepaolacastro)

¿Quién es Catherine Castro?

Catherine Castro es una actriz, modelo y conductora puertorriqueña, quien actualmente se encuentra como conductora del programa Lo Sé Todo de Wapa TV, en Puerto Rico.

Alcanzó el estrellato cuando quedó como segunda finalista de Nuestra Belleza Latina en 2015, ganándose una beca de estudios para el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. También ha participado en shows de televisión como Super Chef Celebrities.