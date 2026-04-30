Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 30 de abril? Con los Rojos atacando y los Azules defendiendo, conoce quién gana La Villa 360 en Exatlón hoy (Exatlón México)

Se acerca la final de Exatlón y la intensidad de la competencia incrementa cada vez más, por lo que aquí te compartimos quién gana la Villa 360 en Exatlón hoy.

A pesar de la diferencia de integrantes entre ambos equipos, las competencias a lo largo de esta semana han sido muy reñidas, por lo que la victoria de la Villa 360 de hoy podría marcar la diferencia sobre quién sale eliminado el próximo domingo en el Duelo de Eliminación.

Por ello, aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 hoy 30 de abril en Exatlón México?

Esta semana, la cual es una de las últimas previo a la final de Exatlón México, ha sido completamente reñida, con los Rojos ganando el Duelo de los Enigmas y los Power Token, tanto el varonil como el femenil, mientras que los Azules se hicieron con la Villa 360 y la Batalla Colosal.

Sin embargo, solo un equipo se llevará las ventajas que ofrece la Villa 360 de este jueves rumbo al domingo de eliminación. De acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, quien gana la Villa 360 hoy 30 de abril es el equipo Rojo.

¿Cuál es la importancia de ganar la Villa 360 en Exatlón?

A lo largo de la competencia, la Villa 360 le ha ofrecido a los participantes de Exatlón México una importante ventaja estratégica al brindarles un cómodo descanso y alimento, lo que mejora su rendimiento en los circuitos.

Sin embargo, con la final de Exatlón México 2025 cada vez más cerca, estas ventajas que brinda la Villa 360 se vuelven sumamente valoradas por ambos equipos.

Horario y dónde ver Exatlón México hoy 30 de abril de 2026

El capítulo de la competición de la Villa 360 de este jueves 30 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Sin embargo, primero se llevará a cabo la competencia por la audiencia, en donde uno de los fanáticos de este reality podrá conocer el lugar donde se graba Exatlón México.

Recuerda que puedes seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México en la página y aplicación de Azteca Uno.