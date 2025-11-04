¿De qué trata One Piece y por qué la Generación Z usará su bandera en marcha contra la 4T?

Joven ondeando la bandera de los Sombreros de Paja en la manifestación de Morelia (@Mr_Civico/x)

En las últimas semanas se ha visto a jovenes manifestantes (especialmente de la generación z) alrededor del mundo con una bandera que tiene una calavera sonriente que trae puesto un sombrero de paja, esta es originaria del manga One Piece, la cuál es el simbolo de la tripulación del protragonista de la obra, Monkey D. Luffy.

Protestas en Nepal con la bandera de los Sombreros de Paja (@LevelUPcom/x)

¿De que trata One Piece?

One Piece es una manga creado por Eiichirō Oda en 1997 (con una adaptación al anime por parte de Toei Animation en 1999 y que aún continua en emisión) narra la historia de Monkey D. Luffy, un joven de 17 años con poderes de goma que busca crear su propia tripulación pirata para ir en busca del mayor tesoro de su mundo, el One Piece y convertirse en el Rey de los Piratas. Para contextualizar, en este mundo existen unas frutas denominadas como “frutas del diablo”, la cual le otorga poderes a quien la consume, no obstante, esto viene con una fuerte consecuencia: el portador no podrá volver a nadar.

Oda fue reconocido por el Récord Guiness por ser el creador "del mayor número de copias publicadas de una misma serie de cómics y de un solo autor".

La historia se situa en un mundo donde la corrupción, el racismo, la esclavitud, la censura y el abuso de poder por parte de la mayor autoridad global: el gobierno mundial y la marina o piratas fuertes, son los principales retos que la tripulación de los Sombrero de Paja tienen que afrontar.

¿Porque la Generación Z ocupará este simbolo para protestar contra la 4T?

México (@VMLR10/x)

Como se ha visto en otros ejemplos, la bandera de los Sombrero de Paja esta siendo utilizada como forma de protestas y unidad en manifestaciones por todo el mundo, buscando un cambio en el régimen actual de los gobiernos, así como en el anime, que Luffy y su tripulación se han enfrentado varias veces contra el gobierno buscando libertad y ayudando a su vez, a liberar a distintos países y personas de la represión de autoridades mundiales o piratas opresores.

En este caso, en México se ha visto la bandera en la manifestación del dos de octubre, en la marcha de Morelia de este lunes y ahora, supuestos integrantes de la Generación Z en el país están convocando este 15 de noviembre para marchar en la CDMX contra el gobierno de Claudia Sheinbaum debido al hartazgo de la violencia que se vive actualmente,

No obstante, el administrador del servidor de Generación Z México, se deslindó de este movimiento diciendo que “como movimiento de Generación Z no nos vamos a presentar a marchar, sabemos que ese movimiento esta cooptado por un grupo que no representa nuestro intereses”.