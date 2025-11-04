Tom Brady revela que su perro actual es un clon del que murió en 2023

Tom Brady Anunció que su perrita, Junie, fue clonada utilizando una muestra de sangre de su mascota fallecida, Lua.

Tom Brady, legendario ex mariscal de campo, anunció este martes 4 de noviembre que su mascota, una mezcla de pitbull llamada Junie, es un clon de su perra que falleció en 2023, Lua.

La hazaña fue realizada por la compañía de biotecnología Colossal Biosciences, en la que Tom Brady es un importante inversionista; el trabajo conjunto cumplió el sueño del deportista para obtener una “segunda oportunidad” con su querida mascota, esta vez en la imagen de Junie.

¿Cómo logró Tom Brady clonar a su mascota?

Lua, la difunta mascota de Brady que compartió con su ex esposa, Gisele Bündchen, fue clonada utilizando sangre recolectada antes de su muerte en el año 2023, de acuerdo informó el ex quaterback a la revista People.

“Hace unos años, trabajé con Colossal y aproveché su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre de la perra anciana de nuestra familia antes de que falleciera”, declaró Tom Brady en su anuncio.

El antiguo jugador de los Patriots resaltó el amor que tiene por sus mascotas, afirmando que “significan todo” para su familia y él.

También, afirmó sentirse emocionado de que la tecnología de Colossal Biosciences, en cooperación con la tecnología de Viagen, puede ayudar a familias que pierden a sus adoradas mascotas y, como es su caso, brindarles una “segunda oportunidad” con ella.

(Otras) Mascotas de famosos clonadas

El anuncio de Tom Brady coincide con la noticia de Colossal Biosciences, pues la empresa informó la adquisición de la compañía Viagen Pets and Equine, líder global y experta en la clonación animal.

Paris Hilton En 2022, la mascota de la celebridad, "Diamond Baby" se extravió.

Viagen Pets and Equine es reconocida por clonar a los perros de Barbra Streisand y Paris Hilton.

A través de su mascota Samantha, un Coton du Tulear, que falleció en el año 2017 y Streisand hizo extraer células de su boca y estómago, usadas en la clonación que dio por resultado a dos de sus perros: Miss Violet y Miss Scarlet.

Otra celebridad que recurrió a la clonación a causa de la tristeza que le provocó perder a su mascota, fue Paris Hilton, quien perdió a su chihuahua Diamond Baby en el año 2022.

La recompensa por la perra de raza pequeña alcanzó los 10 mil dólares, pero al no hallarla, Hilton encontró consuelo en la clonación ofrecida por Viagen.