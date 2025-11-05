¿Qué se celebra el 6 de noviembre en México? Un día marcado por lamentables muertes y efemérides

¿Qué se celebra el 6 de noviembre en México? Un día marcado por lamentables muertes y efemerides

Responder a la pregunta “¿qué se celebra el 6 de noviembre?" llevará más tiempo de lo que esperabas, pues es una fecha que se encuentra cargada de hechos históricos, muertes y hasta celebraciónes profesoionales.

En México, el 6 de noviembre se celebra el Día del Economista, fecha determinada puntualmente por el Colegio Nacional de Economistas con el objetivo de reconocer la importancia de su labor para la ciudadanía y el funcionamiento del país.

Muere Piotr Ilich Tchaikovsky

El destacado compositor ruso del período del Romanticismo, murió un 6 de noviembre de 1840 a causa del cólera, probablemente contraído al tomar agua contaminada.

Es considerado el compositor más popular de su país y uno de los más reconocidos a nivel mundial por sus obras. Es autor de algunas de las obras de música clásica más famosas, como: ballets, como El lago de los cisnes y El cascanueces. De igual manera, escribió sinfonías, conciertos, óperas y piezas para piano.

Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional

Asimismo, un 6 de noviembre de 1813, fue proclamada el Acta de Independencia de la América Septentrional, el Congreso del Anáhuac en Chilpancingo.

Este documento oficializó el fin del control español, aperturando la creación de leyes y la independencia nacional. Fue firmada por destacados líderes como Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo.

Muere Agustín Lara

“El Flaco de Oro” murió un 6 de noviembre de 1970. Fue un importante compositor mexicano, creador de numerosas bandas sonoras para películas y canciones populares como: “Granada”, “Solamente una vez”, y “María Bonita”, además de haber realizado radio, teatro y cine.