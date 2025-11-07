Muere Alison Montaño: lo que se sabe de la muerte de Señorita Teocaltiche 2025

Alison Montaño, Señorita Teocaltiche 2025 La joven de 21 años perdió la vida en un trágico accidente carretero

La comunidad de Teocaltiche, Jalisco, se encuentra de luto por la repentina muerte de Alison Montaño Guerrero, una joven de apenas 21 años que recientemente había sido coronada Señorita Teocaltiche 2025. Su fallecimiento se registró tras un choque frontal entre un vehículo compacto y un camión de carga ocurrido en la carretera Teocaltiche–Jalostotitlán, donde también perdió la vida otra persona.

El trágico accidente ocurrió tan solo una semana después de su coronación, lo que provocó una profunda consternación entre los habitantes del municipio, quienes aún la recordaban por su carisma, alegría y compromiso con su comunidad. Alison, además de su participación en certámenes de belleza, era estudiante de Psicología y Educación, y se distinguía por su interés en impulsar proyectos sociales a favor de los jóvenes.

El Gobierno Municipal de Teocaltiche, encabezado por la presidenta municipal, confirmó su fallecimiento y lamentó la pérdida con un mensaje en redes sociales:

“El día de hoy nuestro municipio se llena de profunda tristeza ante la irreparable pérdida de Alison, nuestra querida Señorita Teocaltiche 2025”.La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, muestras de cariño y condolencias dirigidas a la familia Montaño Guerrero.

Teocaltiche despide a su reina con dolor y homenajes tras el fatal accidente

El suceso ha generado una ola de solidaridad en toda la región de los Altos Norte de Jalisco, donde varios municipios expresaron su pesar por la muerte de una joven que representaba el talento y la belleza local. Autoridades locales informaron que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar si hubo condiciones peligrosas en la vía, la cual es conocida por su alto índice de percances viales.

Aunque su reinado fue breve, el legado de Alison Montaño permanecerá en la memoria de quienes la conocieron. Su paso por la vida se convirtió en un símbolo de ilusión, esfuerzo y amor por su comunidad. En una de sus últimas entrevistas, la joven expresó una frase que hoy cobra un significado aún más profundo: “La verdadera belleza no se mide en coronas ni en vestidos, sino en la capacidad de mirar al otro con respeto y con amor.”