La Ciencia está en la Cancha Fechas y horarios de la exposición en Universum sobre el fútbol (Cuartoscuro)

La propuesta del Museo de las Ciencias Universum, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), invita al público en general y a los aficionados al fútbol a conocer este deporte desde una mirada científica con su exposición: La Ciencia está en la Cancha.

De cara al Mundial 2026 y con esta perspectiva educativa, cultural y artística, esta experiencia interactiva temporal pretende mostrar cómo la ciencia está presente en cada encuentro.

¿Cuántos módulos tiene la exposición de La Ciencia en la Cancha?

Esta muestra está conformada por siete escenarios en los que podrás aprender sobre:

El diseño y los materiales del balón

La física de cada movimiento

Cuerpo y mente para un mejor rendimiento

Innovación e inclusión en la cancha

El arbitraje

El jugador número 12

La cancha, el escenario de la ciencia y la técnica

Este recorrido interactivo también muestra una perspectiva de género, impacto cultural y una reflexión sobre la tecnología, el bienestar, la igualdad y la responsabilidad social.

Durante el recorrido descubrirás la explicación de los famosos tiros con chanfle y podrás poner a prueba tu destreza en la cancha con diversos retos físicos.

¿Qué días estará disponible la muestra?

La Ciencia en la Cancha abrió al público el 20 de mayo de 2026 y permanecerá disponible en las instalaciones del Museo de las Ciencias de la UNAM hasta el 4 de octubre de 2026. Podrás asistir a ella de miércoles a domingo en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Recuerda que pagando tu entrada general al museo podrás disfrutar de esta exhibición que está pensada para toda la familia. Asimismo, esta experiencia se plantea como un espacio de aprendizaje y diversión que incluye áreas de la física, química o la biomecánica.