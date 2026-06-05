Esto es todo lo que debes saber sobre la Feria del Taco Mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026

Feria del Taco Más de 100 expositores participarán en la Feria del Taco Mundialista en Nezahualcóyotl.

En México ya se siente la fiebre de la Copa del Mundo 2026 y el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, anunció la Feria del Taco Mundialista 2026, un evento que contará con más de 100 expositores y una amplia oferta gastronómica para nacionales y extranjeros.

También se espera que durante esta celebración culinaria se preparen tacos, desde los clásicos que se pueden encontrar en gran parte del país y algunas propuestas más que estarán inspiradas en los países que participarán en esta nueva edición de la Copa del Mundo.

¿Dónde será la Feria del Taco Mundialista?

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Nezahualcóyotl informó que esta exposición se llevará a cabo en la explanada del Palacio Municipal de esa entidad, que se encuentra ubicada en la avenida Chimalhuacán S/N, entre Faisán y Caballo Bayo, colonia Benito Juárez, Estado de México.

Este evento para chicos y grandes será completamente gratuito; sin embargo, es recomendable llevar efectivo para el consumo de alimentos que podrán ser adquiridos en los diversos módulos que formarán parte de esta gran oferta gastronómica.

Variedad gastronómica en la Feria del Taco en Nezahualcóyotl

En un comunicado oficial, el gobierno local anunció que se ofrecerá una amplia exhibición de consumibles, en los que destacan los tacos de pastor, suadero, carnitas, barbacoa, campechanos y otras variedades de la comida mexicana.

¿Qué días y en qué horarios estará la Feria del Taco 2026?

El evento se llevará a cabo de los días 10 al 14 de junio y pretende fortalecer la economía local, así como consolidar al municipio como un referente cultural y turístico durante esta jornada mundialista que se vivirá en la capital del país.

El horario previsto del evento será de:

10:00 a 22:00 hrs

Además de disfrutar de este platillo reconocido a nivel mundial, los asistentes podrán participar en distintas actividades temáticas, música local, así como el recorrido de espacios dedicados al balonpié.