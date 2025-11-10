“Mantener lo salvaje, salvaje”: El creador de Fortnite compra 20 mil hectáreas de bosques en EU

Tim Sweeney, fundador de Epic Games El multimillonario compro 20 mil hectáreas de bosque para proteger la vida salvaje que habita ahí

El fundador de Epic Games, Tim Sweeney, también creador del famoso juego Fortnite, decidió utilizar su fortuna en la protección del medio ambiente, adquiriendo alrededor de 40 mil acres en las áreas naturales de Estados Unidos.

¿Dónde y cuántas hectáreas de bosque compró Tim Sweeney, y para qué?

El multimillonario compró 40 mil acres, en Virginia, Carolina del Norte, que equivalen a 20 mil hectáreas de bosque, durante más de 10 años, con el objetivo de evitar que estas zonas sean destruidas por proyectos inmobiliarios o mercantiles; cuidando los árboles, ríos y montañas donde habitan especies únicas de los Apalaches.

¿Qué está haciendo Tim Sweeney con las tierras que compró?

Sweeney ha destinado una parte de lo que compró a donarlo a parques y organizaciones ambientales, asegurándose en persona de que esos espacios se conserven de manera permanente.

¿Por qué decidió invertir en la compra de bosques?

Mientras otros empresarios multimillonarios invierten en la construcción de edificios u hoteles de lujo, Sweeney eligió comprar árboles, siendo fiel a su lema, según medios locales, “mantener lo salvaje, salvaje”.

El creador de Fortnite ha sido conocido por su ayuda al medio ambiente, ya que se sabía que desde hace años invertía su dinero en programas de cuidado ambiental; lo que no se sabía era sobre la magnitud de su inversión.