Distrito Tlalpan impulsa la innovación y el desarrollo tecnológico en la CDMX

Encuentro que reunió a inventores, emprendedores, inversionistas y representantes de la industria para impulsar la transferencia de tecnología y la generación de alianzas estratégicas en los sectores de salud y medio ambiente. Foto: Cortesía (LORENZO COBOS)

Con el propósito de fortalecer el ecosistema de innovación y conectar el talento científico con el capital de inversión, el Distrito de Innovación Tlalpan (DiT), y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) celebraron la primera edición de “La PI Invierte y México Avanza”, un encuentro que reunió a inventores, emprendedores, inversionistas y representantes de la industria para impulsar la transferencia de tecnología y la generación de alianzas estratégicas en los sectores de salud y medio ambiente.

El evento marcó un nuevo capítulo en la vinculación entre el conocimiento científico y el capital inteligente.

“Esta alianza entre el IMPI y el Tecnológico de Monterrey busca fortalecer la transferencia tecnológica e impulsar que los proyectos no se queden en aulas, sino que trasciendan.” — Eugenio Aguilar, Director del Tec de Monterrey Campus CCM

Durante la jornada, ocho emprendedores y emprendedoras mexicanas presentaron sus propuestas ante un panel de expertos y un público especializado integrado por representantes de fondos de inversión, empresas y organismos del sector productivo.

Los ocho proyectos participantes fueron:

Inhibidores de Corrosión, InsideBio, Sistema y Método de Desalación, Hummsky Agrosolutions, Enziclo, Self Pap, Hydroloop y Biofabricación de Tejidos —propuestas que demostraron el alcance del talento nacional en campos como la biotecnología, la energía solar, la salud digital y la sostenibilidad ambiental.

El panel de jueces estuvo conformado por líderes del ecosistema de innovación y capital de riesgo, entre ellos Lorena Rodríguez Chávez (CEO de Clarke Modet México), Mariana González (Socia en Basham, Ringe y Correa), Montserrat Olguín (Investment Associate en Dalus Capital), Alejandra Aranda (Gerente de Emprendimiento, Comunicación y Marketing en Santander Universidades México), Rodrigo Sánchez Lerma (Investment Manager en Fondo de Fondos) y Pedro López Sela (Managing Partner en Frisson Capital).

“Estoy muy agradecido con todos los actores que hacen posible este espacio indispensable para el futuro de la innovación, que fortalece las conexiones entre el talento científico y el capital de inversión en Mexico.”, declaró durante la inauguración Juan Luis Díaz de León, Director General de Ciencia, Divulgación y Transferencia de Conocimiento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México

Una nueva plataforma para el ecosistema de innovación

Con esta primera edición, el DiT consolida su papel como catalizador del ecosistema de ciencia y tecnología del sur de la Ciudad de México, promoviendo espacios de conexión entre la academia, el sector empresarial y el capital de riesgo.

“La PI Invierte y México Avanza” forma parte de los esfuerzos del DiT por acelerar el tránsito de las ideas al mercado, y por posicionar a México como referente latinoamericano en innovación aplicada con propósito social.

“Estamos aquí para mostrar el enorme desarrollo tecnológico y de gran calidad de los proyectos mexicanos, difundir las innovaciones y que nos sirva de base para crear eventos de transferencia tecnológica”, compartió Santiago Nieto, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Con iniciativas como esta, el Distrito Tlalpan reafirma su compromiso con impulsar un modelo de innovación abierta que favorezca la inversión, la colaboración intersectorial y el bienestar social.