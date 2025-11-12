¿Stranger Things o tormenta solar? Así fallaron cámaras de todo el país a las 11:11 de la noche

Misteriosos apagones en México ¿Un fenómeno natural o un portal al Upside Down? (Especial)

La noche del martes día 11 del mes 11 (noviembre) a las 11 PM de la noche con 11 segundos, el sitio Webcams de México capturó un fenómeno extraño: una serie de ‘parpadeos’ o ‘apagones’ en distintos puntos del país.

Distintas fueron las zonas que testificaron este misterioso evento, pues no fue un único punto del país, sino que tuvo lugar en la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Puebla.

Los parpadeos que, de acuerdo con el reporte que realizó Webcams de México en su cuenta oficial X, parecen sacados del “Otro Lado”, levantaron la polémica en redes sociales sobre si era una falla nacional, una tormenta solar, un caso digno de los Expedientes Secretos X o... una campaña de marketing para la serie Stranger Things.

¿Qué fueron los ‘apagones’ de México a las 11:11?

Los parpadeos en la luz capturados en video ocurrieron sólo por algunos segundos, exactamente a las 11:11 de la noche del martes 11 de noviembre; pasado este minuto, la luz volvió a la normalidad, pero dejó detrás un debate sobre el evento ‘mágico’.

Debido a que el suceso fue publicado por Webcams de México, cuenta reconocida por la veracidad de sus videos a tiempo real, los usuarios y usuarias de redes sociales discutieron la posibilidad de que se tratara de un evento ‘paranormal’.

No obstante, un fuerte grupo de seguidores se mantuvieron escépticos a la noticia, señalando que la publicación de Webcams de México tuvo demasiados guiños a la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, y que tales referencias no podían ser una casualidad.

La verdad detrás de los ‘apagones’ de México

No es necesario llamar a los agentes paranormales Scully y Mulder, ¡la verdad ha sido revelada!

El silencio no duró mucho tiempo debido a la polémica en redes sociales y, aunque Webcams de México no dio anuncio alguno sobre la veracidad de su reporte, Netflix hizo acto de presencia para anunciar al público mexicano la terrible noticia: un portal se ha abierto en México y podría estar conectado directamente al Upside Down.

Anoche, usuarios en Puebla, CDMX, Guadalajara y Tijuana reportaron un misterioso bajón de luz captado por las cámaras de Webcams de México justo a las 11:11 p. m. Pero no fue un fallo eléctrico… sino una campaña de Netflix para la serie Stranger Things. pic.twitter.com/a4MRJNrqOc — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 12, 2025

El ‘fenómeno’ es lo que varios fanáticos y fanáticas de la serie esperaban, una simple (y muy elaborada) campaña de marketing para el estreno de la última temporada de Stranger Things, cuyos primeros episodios llegarán a la plataforma el 26 de noviembre de 2025.

Aunque usuarios y usuarias de redes han señalado la falta de seriedad por parte de Webcams de México al prestarse a la promoción de la serie, otros han expresado la sorpresa y diversión que causó esta estrategia de marketing, aumentando las expectativas por la última entrega de la serie que marcó 10 años de éxito.

Al menos, eso es lo que dice Netflix... porque, ¿quién puede saber con seguridad que no se trata de una manipulación mediática para distraernos del dominio del Upside Down?

Tú como espectador, decidirás.