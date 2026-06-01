¡Es oficial! Taylor Swift se une al soundtrack de Toy Story 5 con el tema ‘I Knew It, I Knew You’

Taylor Swift confirma participación en Toy Story 5 La cantante y compositora, Taylor Swift, confirmó que formará parte del soundtrack oficial de Toy Story 5 con el tema original ‘I Knew It, I Knew You’.

La espera ha sido tan larga que las fanáticas y fanáticos de Taylor Swift comenzaron a creer que, quizá, todo había sido parte de un juego creado por las redes sociales. Sin embargo, la estrella del pop reveló en su cuenta de Instagram lo que los rumores ya habíana delantado: ¡compuso una canción original para Toy Story 5!

Oficialmente, Swift lanzó el tema ‘I Knew It, I Knew You’, no sólo eso, sino que liberó tres versiones de la canción: la original, a la cual se suman una versión en piano y otra en acústico.

Además, la cantante ha presentado las tres variantes en discos individuales de colección que estarán disponibles por tiempo limitado para su compra anticipada en su página oficial.

Taylor Swift confirma su colaboración con Toy Story 5: compone la canción original ‘I Knew It, I Knew You’

¡Los rumores finalmente fueron aclarados! Y, fieles a su fama de detectives al acostumbrarse a la personalidad metódica de la cantante estadounidense, las y los swifties de las redes sociales tuvieron razón todo este tiempo, por lo que este lunes recibieron su recompensa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Taylor Swift confirmó que escribió la canción original ‘I Knew It, I Knew You’ para la quinta entrega de la popular saga animada que ha acompañado a diversas generaciones, incluyendo a la artista.

"Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story. Y me enamoré instantáneamente de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, así que escribí esta canción tan pronto como llegué a casa después de la proyección", compartió Taylor en su publicación del nuevo tema.

A su vez, la cantante y compositora publicó un reel en el que anunció discos CD de colección para cada una de las versiones de ‘I Knew It, I Knew You’; original, versión en piano y versión en acústico, los cuales podrás adquirirlos en venta anticipada y limitada por las próximas 48 horas.

Las ediciones de CD evocan la nostalgia de inicio de los años 2000, época en la que Toy Story conquistó el cine y a la audiencia tanto infantil como adulta, un cariño que se ha mantenido a lo largo de los años.

¿La canción de Taylor Swift para Toy Story 5 ya está disponible en plataformas?

Lamentablemente, la canción aún no está disponible en las plataformas de música, sino que será liberada hasta el viernes 5 de junio, diez días antes del estreno mundial de la película animada en cines.

La canción está coescrita y coproducida por Swift y Jack Antonoff, quien regresa a trabajar con la cantautora después de su última aparición en su álbum The Tortured Poets Department; además, el tema es descrito como un “retorno al country”, género que caracterizó la carrera de Taylor en sus inicios.

Toy Story 5 llegará a la pantalla grande el 19 de junio de este 2026, postulándose como el estreno más exitoso de Pixar y posiblemente una de las líderes en la taquilla del verano.