Playera de la Selección Mexicana en 7 Eleven: ¿Cómo obtener el jersey con la promoción de Coca-Cola?

Promoción 7 Eleven Mundial 2026 Coca-Cola lanzó una promoción imperdible en 7 Eleven: en la compra de productos de la marca, regalarán la playera Adidas de la Selección Mexicana.

A pesar de que la pasión por el futbol ha inundado el país durante meses, ¡finalmente llegó junio! Los días para la inauguración del Mundial FIFA 2026 son pocos y Coca-Cola ha lanzado una promoción imperdible para que los y las más fieles al equipo Tricolor puedan tener todo listo para el arranque del torneo.

De acuerdo con información que ya circula en las redes sociales, la promoción estará únicamente disponible en las sucursales de 7 Eleven del país, sin embargo, tendrás que buscar con ojo de halcón, ya que apenas dio comienzo y varios locales no cuentan con la oferta por el momento.

Promoción Coca-Cola en 7 Eleven: jersey y gorra Adidas de la Selección Mexicana

Después de que la noche del domingo 31 de mayo se presentara la lista definitiva de los 26 jugadores seleccionados que representarán a México en el Mundial FIFA 2026, el entusiasmo por el comienzo de la fiesta futbolera más grande del mundo se ha acrecentado significativamente.

Al festejo se ha unido la multinacional Coca-Cola y la cadena de tiendas de conveniencia, 7 Eleven, cuya colaboración ha presentado una excelente oportunidad para el público de obtener el jersey Adidas de la Selección Mexicana para esta Copa del Mundo 2026.

No sólo eso, sino que información difundida en redes sociales distinguió que la oferta Coca-Cola en 7 Eleven también entregará una gorra marca Adidas de la Selección Mexicana y el Balón Trionda del torneo, sin embargo, se desconoce la dinámica que se llevará a cabo respecto a estos dos productos.

“Es parte de un evento del que no podemos decir su nombre”, informó una cuenta a través de TikTok, reportando a sus seguidores y seguidoras haber hallado el stand expositor de Coca-Cola en un 7 Eleven de Polanco; según los detalles del video, la promoción llegará a más sucursales.

¿Cómo obtener la playera Adidas de la Selección Mexicana en 7 Eleven?

En cuanto al jersey de la Selección Tricolor disponible en 7 Eleven, la dinámica consiste en pagar $300 pesos en productos Coca-Cola para que el local te obsequie la icónica playera que rerpresentará al país en el torneo.

Algunos internautas señalaron que esta promoción es una excelente oportunidad para obtener el jersey original a un precio “casi regalado”, comparando con el costo completo de la vestimenta u otras promociones que exigen pagos más altos como —según señalaron— la oferta en Sam’s Club, donde el precio de la promoción es de $1,020.93 pesos.

Con esta nueva información en tu bolsillo, ¡abre bien los ojos cada que pases por un 7 Eleven! La inauguración está a menos de dos semanas de iniciar y nadie quiere quedarse sin su playera oficial.