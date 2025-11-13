¡Prepara el pasaporte! estas son las mejores ofertas de vuelos en el Buen Fin 2025

Las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris participan en la campaña de descuentos El Buen Fin, con promociones en algunos de sus vuelos que representan una combinación que dará pie para medir la demanda de viajes, así como estrategias financieras de las compañías.

Las promociones varian de acuerdo a la aerolinea con la que desees viajar, pues, los descuentos van en el costo del vuelo, una fracción del costo total, con TUA y servicios adiconales, el pago a meses sin intereses, en alianza con la banca y otras.

¿Cuáles son las ofertas de Viva Aerobus en El Buen Fin 2025?

La aerolínea lanzó boletos desde $10 MXN en rutas nacionales seleccionadas + la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

También se reportan vuelos “desde $1 MXN + TUA” para ciertas rutas nacionales.

Las compras se deben hacer en las fechas del Buen Fin (alrededor del 13 al 17 de noviembre de 2025) para viajes en periodo determinado. Algunas rutas ejemplo: Puerto Escondido desde $10 + TUA, Cancún desde $10 + TUA, Mérida, Oaxaca con montos similares.

Es importante destacar que solo la tarifa base; equipaje, selección de asiento u otros servicios podrían tener costo adicional. Oferta sujeta a disponibilidad, y la TUA varía según aeropuerto y destino.

Si te interesa con Viva Aerobus, revisa bien las fechas de viaje permitidas, asegúrate de que la ruta está incluida y considera que quizá tendrás que pagar equipaje o extras aparte.

¿Cuáles son las ofertas de Volaris en El Buen Fin 2025?

Volaris ha anunciado descuentos durante Buen Fin 2025 de hasta 60% de descuento en tarifa aérea + 10% adicional para miembros de su membresía “vClub”.

Las compras serán entre 13-17 de noviembre de 2025, en ciertas rutas nacionales e internacionales, para viajar desde 13 de noviembre de 2025 hasta 31 de agosto de 2026.

El descuento no aplica a TUA, impuestos, cargos adicionales; solo la tarifa base.

¿Cuáles son las ofertas de Aeroméxico en El Buen Fin 2025?

Aeroméxico ofrece vuelos desde $1,639 MXN en rutas nacionales y desde $4,113 MXN en rutas internacionales durante el periodo de la promoción que será del 13 al 17 de noviembre de 2025.

En Aeroméxico también hay hasta 40% de descuento si usas Puntos Aeroméxico Rewards, además de paquetes turísticos (hotel, renta de auto) con descuentos especiales.

Los vuelos internacionales para esta oferta tienen periodo de viaje desde el 27 de noviembre de 2025 hasta el 27 de mayo de 2026.

Es importante hacer la compra en los canales oficiales (sitio web de la aerolínea, agencias autorizadas, etc.) y revisar los términos y condiciones: la disponibilidad es limitada.