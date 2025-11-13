¿Qué hacer este fin de semana largo en CDMX? Actividades del 14 al 17 de noviembre

Actividades del 14 al 17 de noviembre Actividades del 14 al 17 de noviembre

Del 14 al 17 de noviembre de 2025 habrá “puente” en nuestro país con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, por lo que quienes vivimos en la Ciudad de México ya respiramos una energía especial al saber que la capital suele despejarse en estos días.

Pero ¿aún no tienes plan para este fin de semana? En esta nota te vamos a recordar que hay un montón de opciones para todos los gustos, horarios, edades y presupuestos.

Planes imperdibles para este “puente” en la CDMX

Ferias y festivales gastronómicos

¿Se te antoja algo rico? Este fin de semana destaca la Feria del Pulque y la Barbacoa, donde se combinan sabores mexicanos y una experiencia conjunta de más de 100 cocineras tradicionales presentando platillos de los 32 estados.

Arte, museos y cultura

¿Eres de los que prefieren un plan más tranquilo? Entonces una exposición de arte contemporáneo o un museo clásico puede ser tu hit. Por ejemplo, la reciente reapertura del MIDE en el Centro Histórico.

De igual manera, está la exposición Surreal de Rodney Smith en el Museo Franz Mayer.

Al aire libre

La CDMX no solo es museos y comida; también tiene parques, terrazas, miradores y lugares clásicos para caminar.

Algunas opciones en distintos puntos de la ciudad son:

Parque Lincoln

Parque La Mexicana

Terraza Catedral

Café Nin

Terraza Azul Maguey

Música, teatro o una noche diferente

Para cerrar con broche de oro, busca un show íntimo, un teatro con buen ambiente o un bar con música en vivo.

¿Cómo optimizar tu fin de semana sin perder energía?

Planifica

Lleva tenis cómodos

Prioriza actividades gratuitas o de bajo costo. Algunos museos renovados abren gratis por tiempo limitado

Cuida tus tiempos de traslado

No te olvides de tu power bank

Revisa el clima antes de salir

Este fin de semana la CDMX te espera con montones de posibilidades para divertirte, aprender, saborear y conectar. Ya sea que quieras relajarte, aventurarte o simplemente salir de la rutina, este “puente” no tienes pretexto para no disfrutar de la capital.