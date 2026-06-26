Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 26 de junio 2026: números ganadores del sorteo 4231

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 26 de junio (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4231 se celebra este viernes 26 de junio en medio de una expectativa por la bolsa acumulada; por ello miles de participantes se mantendrán pendientes a la transmisión en vivo para saber en tiempo real los resultados y números ganadores de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4231?

La bolsa acumulada que acompaña al sorteo Melate 4231 se ubica en los 135.3 millones de pesos. Este monto se va incrementando cuando se acumulan varios sorteos consecutivos sin un ganador absoluto.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4231

La Lotería Nacional realiza la transmisión en vivo del sorteo Melate 4231 mediante su canal institucional de YouTube.

La grabación completa permanece disponible en la plataforma, lo que permite a los participantes revisar con detalle el desarrollo del sorteo y confirmar los resultados oficiales una vez concluido el evento.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4231?

El sorteo Melate 4231 se lleva a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Melate conserva una mecánica sencilla que facilita la participación. Cada jugador elige entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional que define los premios secundarios.

El mismo boleto participa de forma automática en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las opciones de ganar.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4231?

Los resultados oficiales del Melate 4161 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados.

La plataforma digital incluye un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar en segundos si existe algún premio.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

Participar en Melate tiene un costo base de 15 pesos. La modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al elegir las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos.