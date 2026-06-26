Cinema Tepito celebra la diversidad con un segundo ciclo de cine gratis en CDMX: conoce las fechas, películas y actividades para festejar este mes del PRIDE

Si estabas buscando un plan cultural sin gastar dinero, Cinema Tepito tiene una propuesta difícil de ignorar. Durante cuatro sábados consecutivos, el corazón del llamado Barrio Bravo abrirá sus puertas para recibir un nuevo Ciclo de Cine LGBT+, una muestra que reunirá largometrajes y cortometrajes mexicanos enfocados en las distintas realidades, afectos e identidades de la diversidad sexual y de género.

Las funciones serán completamente gratuitas y buscan acercar el cine mexicano a nuevos públicos, demostrando que las mejores historias también pueden disfrutarse fuera de las salas comerciales.

¿Cuándo será el Ciclo de Cine LGBT+ de Cinema Tepito?

La segunda edición del Ciclo de Cine LGBT+ se llevará a cabo todos los sábados, del 27 de junio al 18 de julio, a las 18:30 horas, en el CAO Tepito, ubicado en Rivero 12, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

El acceso será completamente libre para todas las personas interesadas.

Este encuentro cinematográfico también forma parte de la celebración del segundo aniversario de Cinema Tepito, un proyecto comunitario que desde 2024 ha apostado por acercar el séptimo arte a espacios públicos y culturales del barrio.

Una cartelera que reúne clásicos y nuevas voces del cine mexicano

La programación combina películas que marcaron un antes y un después dentro del cine nacional con producciones contemporáneas que han generado conversación por la manera en que abordan la identidad, la diversidad y las relaciones humanas.

Entre los largometrajes destacan:

El lugar sin límites

La película dirigida por Arturo Ripstein abrirá el ciclo con una función especial que contará con la presencia del reconocido cineasta, además de Morgana y el director Alex Zuno.

Considerada una de las obras más importantes del cine mexicano, sigue siendo una referencia cuando se habla de diversidad en la pantalla grande.

Niñxs

El documental dirigido por Kani Lapuerta retrata las experiencias de niñas, niños y adolescentes trans, ofreciendo una mirada íntima sobre la construcción de identidad y el acompañamiento familiar.

Nudo Mixteco

La cineasta Ángeles Cruz presenta una historia que entrelaza distintas vidas dentro de una comunidad indígena para hablar sobre los vínculos afectivos, la libertad y las decisiones personales.

En el camino

La más reciente película de David Pablos será la encargada de cerrar el ciclo, consolidando una programación que apuesta por mostrar distintas perspectivas del cine mexicano actual.

También habrá cortometrajes que amplían las historias de la diversidad

Por primera vez, el ciclo incorporará una selección de cortometrajes, ampliando la oferta para el público.

Las producciones que acompañarán cada función serán:

Oasis

Más mañana que otra vez

Alex

Salón Rojo

Con estas obras, Cinema Tepito busca abrir espacio a nuevas voces y formatos que enriquecen las narrativas sobre diversidad sexual y de género.

Cartelera completa del Ciclo de Cine LGBT+

Sábado 27 de junio

El lugar sin límites

Oasis

Función inaugural con invitados especiales.

Sábado 4 de julio

Niñxs

Más mañana que otra vez

Sábado 11 de julio

Nudo Mixteco

Alex

Sábado 18 de julio

En el camino

Salón Rojo

Función de clausura.

Cinema Tepito busca llevar el cine a donde pocas veces llega

Más allá de proyectar películas, Cinema Tepito se ha convertido en un espacio de encuentro para vecinos, realizadores y amantes del cine.

Desde su nacimiento en 2024, el proyecto ha organizado más de 35 funciones gratuitas en espacios comunitarios, unidades habitacionales y centros culturales del barrio, acompañando las proyecciones con conversatorios en los que participan directores, actores y protagonistas de las películas.

La iniciativa también recibió su primer respaldo institucional gracias al programa Apoyo a Programas de Exhibición de FOCINE, impulsado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), reconocimiento que fortalece su objetivo de democratizar el acceso al cine mexicano y convertir la pantalla en un punto de encuentro para la comunidad.

Con esta nueva edición, Cinema Tepito reafirma que la cultura puede construirse desde los barrios, acercando historias que invitan al diálogo, la reflexión y la celebración de la diversidad.