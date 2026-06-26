Artistas y deportistas que han muerto por terremotos en Venezuela. (Rtve.es)

El país venezolano atraviesa un momento de profundo dolor tras los terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5 que se manifestaron de manera consecutiva, causando destrucción en Venezuela.

Hasta el momento, las autoridades han dado un saldo preliminar de las personas fallecidas y desaparecidas que continúa en aumento, lo que refleja la gravedad de la emergencia.

Después del terremoto, en Venezuela, se ha confirmado el fallecimiento de artistas y músicos

Entre las víctimas fatales confirmadas se encuentran diversas personalidades de la música popular, la actuación y familiares de famosos, que no lograron evacuar a tiempo los espacios colapsados.

De acuerdo con la información publicada, la actriz Yorgelis Delgado, de 44 años, perdió la vida junto a su madre durante este siniestro, al no poder abandonar su vivienda.

Durante esos hechos también perdió la vida el comediante y creador de contenido Jair Oquendo, quien se encontraba en compañía de toda su familia.

El Centro Cultural de Arte Moderno de Caracas confirmó el fallecimiento de los 4 integrantes de la banda de rock venezolana Van Der Dijs.

Del gremio musical también se informó que el DJ Marlon Pérez falleció; al momento del suceso, permanecía al lado de su esposa embarazada.

En el ámbito del futbol venezolano se confirmó el fallecimiento de varios deportistas

Las personalidades del ámbito deportivo que hasta el momento han sido reportadas como fallecidas fueron:

Yordelis Pereira, de la Academia Puerto Cabello Femenino

Víctor Andrés Palacios, del Club Sport San Agustín y joven promesa del futbol

Palacios, del Club Sport San Agustín y joven promesa del futbol Yimvert Berroterán, de la Universidad Central de Venezuela

de la Universidad Central de Venezuela Razan Sijaa, de la Sub-17

A través de sus cuentas oficiales, la Federación Venezolana de Futbol anunció que hasta el momento también permanecen en calidad de desaparecidos 6 jugadores más, pertenecientes a diferentes ligas.

Por su parte, la Federación Venezolana de Fisicoculturismo y Fitness confirmó el deceso de la deportista Fiorella Martínez durante el terremoto del 24 de junio de 2026.

Atletas reportaron la desaparición de algunos de sus familiares tras el sismo

Asimismo, el futbolista Héctor “Kike” Bello, del Marítimo de La Guaira, anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su esposa Andre, quien protegió a su hija durante el movimiento telúrico.

Tras los lamentables hechos ocurridos, los jugadores de beisbol Eliézer Alfonzo y Gorkys Hernández continúan con la búsqueda activa de sus familiares, quienes se encontraban alojados en el Hotel Edward de La Guaira.