McDonald’s celebrará el “Gran Día” con su Big Mac. Esto es todo lo que tienes que saber al respecto

Cada año, la cadena internacional McDonald’s dedica un día muy especial para combinar su negocio con un bien social. En esta edición de 2025, que coincide con su 40º aniversario en México, la promoción gira en torno a su clásica hamburguesa Big Mac, en McTrío, con lo cual cada compra se transformará en una donación.

La iniciativa apoyará a dos organizaciones: Fundación Infantil Ronald McDonald México, la cual está dedicada a brindar acompañamiento médico a familias cuyos hijos requieren tratamientos especializados, y a Aldeas Infantiles SOS México, que trabaja en crecimiento, reintegración familiar y empleabilidad para jóvenes.

¿Por qué debería ir a McDonald’s este 28 de noviembre?

La importancia de apoyar esta propuesta social y gastronómica es que:

La Fundación Infantil Ronald McDonald ha acompañado a más de 152 mil familias desde su establecimiento en el país, además de operar casas de apoyo médico fuera de la ciudad de origen de los niños.

Las Aldeas Infantiles SOS México, por su parte, tienen 7 aldeas y programas de fortalecimiento familiar, así como un programa “YouthCan” que apoya en empleabilidad y emprendimiento juvenil para más de 1,700 jóvenes.

Los clientes pueden adquirir los McTrios de Big Mac desde la app oficial de McDonald’s o en restaurante, entre el 28 de noviembre de 2025 para concretar la donación por “El Gran Día”.