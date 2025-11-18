5 tendencias clave para decorar el árbol de Navidad: ¡Adiós a las decoraciones tradicionales!

Regalos de navidad Los obsequios bajo el árbol tienen diferentes significados y son uno de los elementos más populares de la Navidad.

¡Ey, amante de la Navidad! ¿Te ha pasado que al ver anuncios de árboles gigantes o tiendas repletas de luces te dan ganas de decir “espera un momento”? Sí, las luces parpadean y los adornos brillan, pero este año hay un giro interesante: la tendencia es menos es más.

Estamos ante una Navidad minimalista, donde el árbol tradicional podría pasar a segundo plano… o transformarse en algo inesperado, elegante y mucho más sostenible. Si estás pensando cómo decorar tu hogar para estas fiestas sin caer en el exceso o gastar de más, en esta nota te contamos sobre las nuevas tendencias en decoración de árboles navideños.

5 tendencias para decorar tu árbol de Navidad

Aunque pueda parecer difícil de creer, esta temporada las tendencias apuntan a diseños minimalistas, paletas de colores neutros como blanco, gris, beige o madera clara, y materiales más naturales o reciclados. El resultado: árboles o estructuras navideñas que transmiten calma visual y elegancia, sin sacrificar el espíritu festivo.

Ramas decoradas o árboles “orgánicos”

En un momento en el que el cuidado del planeta y el medio ambiente se han vuelto fundamentales, nada mejor que voltear la mirada hacia lo orgánico, hacia lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ello, en esta época, una buena idea para decoración es sustituir el árbol tradicional por ramas secas colocadas en jarrones, decoradas con luces LED suaves o adornos de cerámica, lino o madera.

Árbol de Navidad hecho de ramas Especial

Estructuras de pared

Se pueden construir figuras triangulares con listones de madera o sogas, simulando un árbol. Aquí la imaginación o tiene límites, sólo es cuestión de utilizar la imaginación con los elementos que tengas a la mano. La idea queda perfecta si no tienes mucho espacio en casa.

Árbol de navidad colgado en la pared Instagram

Árboles estilo Pop-Up

Los árboles de Navidad “pop-up” son una versión artificial, plegable, y fáciles de montar de los árboles navideños tradicionales. Se caracterizan por su rápido ensamblaje, ya que se despliegan en segundos sin necesidad de herramientas. Además, se guardan super fácil, puesto que se pliegan a un tamaño compacto.

Árbol de Navidad Pop-Up Especial

Árbol de Navidad hecho de libros

Si eres un lector empedernido quizá un segundo uso que podrías darle a tus libros es formando con ellos un árbil de Navidad. Sólo bastará apilarlos de una manera estratégica para que comiencen a tomar altura y así poder formar un cono o pirámide.

La base debera estar formada por varios libros e irán disminuyendod e cantidad a medida que se acerca a la punta. Bastará enredar una serie de luces y unas cuentas esferas para tener listo tu árbol en minutos.

Árbol de Navidad hecho de libros Especial

Árbol de Navidad de luces led

Esta opción es para todos aquello que gustan de lo simple, pues una buena opción es comprar un árbol que ya tengan incluidas sus luces led. Esto te facilitará la vida, ya que hay muchas tiendas departamentales que venden este tipo de árboles.

Será tu decisión si quieres ponerle adornos o prefieres el minimalismo de las luces led. Funciona con enchufe y no está recomendado para usarse en exteriores. Y, aunque es muy decorativo y elegante, hay que tener en cuenta que en la mayoría de estos modelos sus luces no son reemplazables.