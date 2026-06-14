Pablo Lyle se queda en prisión: autoridades de EE. UU. le niegan permiso humanitario tras muerte de su padre

Pablo Lyle Fallece el padre de Pablo Lyle tras sufrir un accidente doméstico en Sinaloa (Cuartoscuro)

Jorge Lyle, padre del actor mexicano Pablo Lyle, falleció al mediodía de este 13 de junio en Mazatlán, Sinaloa, luego de permanecer varios días hospitalizado en estado muy delicado.

El deceso ocurrió a consecuencia de las complicaciones derivadas de una fuerte caída sufrida en el centro especializado donde recibía atención médica.

El padre del actor padecía de Alzheimer desde hace aproximadamente dos años, condición que requería cuidados profesionales continuos.

La gravedad de su situación médica había motivado el traslado de integrantes de la familia a territorio sinaloense durante los días previos al fallecimiento.

Denegación de permiso humanitario del actor Pablo Lyle

Ante el panorama de salud de su progenitor, la defensa legal de Pablo Lyle evaluó la solicitud de un permiso humanitario excepcional, conocido formalmente en el sistema penitenciario estadounidense como furlough (permiso) bajo la Regla 33-601.601 del Código Administrativo de Florida.

Este mecanismo permite a determinados internos salidas temporales supervisadas ante emergencias de familiares directos.

A pesar de la gravedad del caso, los reportes oficiales confirmaron que la autorización para que el actor viajara temporalmente a México no fue concedida por las autoridades correspondientes en los Estados Unidos.

Criterios para la concesión del permiso humanitario

De acuerdo con la normativa del Departamento de Correcciones de Florida, la aprobación de este beneficio excepcional está sujeta al cumplimiento estricto de los siguientes requisitos:

El solicitante debe registrar un historial disciplinario impecable, una conducta dentro del centro penitenciario, sin reportes de actitudes negativas durante un periodo mínimo de 60 días previos a la petición.

previos a la petición. El beneficio se restringe a internos cuyas sentencias no correspondan a delitos violentos, excluyendo de manera directa a aquellos condenados por agresiones sexuales, asaltos a mano armada o que cuenten con antecedentes de intento de evasión.

El recluso debe mantener un estatus específico de evaluación de seguridad, encontrándose clasificado bajo el nivel de custodia comunitaria (community custody).

Situación jurídica del actor Pablo Lyle

Pablo Lyle permanece privado de la libertad en el estado de Florida, donde cumple una sentencia de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.

La condena fue ratificada en 2023 tras ser declarado culpable del delito de homicidio involuntario, debido a un altercado vehicular ocurrido en la ciudad de Miami en marzo de 2019.

Debido a las restricciones de su situación jurídica actual y la negativa de la licencia temporal, el actor no pudo trasladarse para asistir a los servicios funerarios.