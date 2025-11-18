Apple lanza seguro antirrobo AppleCare+ para iPhone en México: cómo funciona y cuándo usarlo

AppleCare+ llega a México y así lo puedes activar Especial

En México, perder un iPhone o que te lo roben no es un tema menor, es un golpe al bolsillo del dueño y, por supuesto, a los datos almacenados que tenga en el dispositivo. Por ello, la adquisición de un iPhone exige absoluto cuidado. No obstante, la llegada de AppleCare+ con cobertura contra robo y pérdida representa una apuesta importante en seguridad y tranquilidad.

¿Qué es AppleCare+ con robo y pérdida?

Este plan brinda una combinación de seguro y servicio técnico: cubre tanto los daños accidentales, como caídas o salpicaduras, como los casos de robo o extravío. En México, su precio aproximado es de 5 mil 999 pesos, según reportan medios especializados. Eso lo coloca por encima del AppleCare+ tradicional, que cuesta alrededor de 4 mil 399 pesos.

Una parte clave del programa es que solo puedes presentar hasta dos reclamaciones por robo o pérdida cada 12 meses.

¿Qué requisitos debes cumplir para hacer válida la protección?

Uno de los puntos más importantes y que muchos usuarios no recuerdan es que debes tener activada la función “Buscar mi iPhone” (Find My) en todo momento, incluido justo antes de perderlo o que te lo roben, y durante el proceso de reclamación. Además, tu iPhone debe estar asociado con tu Apple ID.

Si ese requisito no se cumple, Apple puede rechazar la reclamación. Y no es algo teórico: usuarios en foros han reportado casos de rechazo por no tener activa esa función al momento del robo. También se ha señalado que, si el ladrón apaga el teléfono o la batería está muerta, la cobertura puede no aplicar, porque Apple no puede rastrearlo.

iPhones Especial (EFE)

¿Cómo presentar una reclamación?

Si tienes esta protección y tu iPhone se pierde o es robado, estos son los pasos generales:

Marca el dispositivo como perdido usando iCloud.com o la app Buscar. Así lo bloqueas y envías una señal para rastrearlo. No elimines el iPhone de tu cuenta de Apple hasta que la reclamación haya sido aprobada. Inicia tu reclamo en línea desde tu Apple ID. Si estás en el extranjero cuando ocurre el robo o pérdida, Apple permite un reemplazo internacional (sujeto a disponibilidad de modelos y condiciones).

¿Qué hay de los costos extra y deducibles?

En caso de robo o pérdida, no basta con haber pagado el plan: hay un deducible extra para recibir un iPhone de reemplazo. En los documentos de Apple, ese deducible por incidente es de 149 dólares (al menos en algunos mercados). En México, según reportes, esa franquicia es de mil 899 pesos.

Además, aunque el plan cubre “daños accidentales” ilimitados, esos también tienen tarifas fijas cuando realizas los reclamos.

Para muchos usuarios, lo más valioso no es solo recuperar un iPhone, sino poder acceder al reemplazo rápido, pues literalmente, muchos de nosotros tenemos nuestra vida metida en ese dispositivo. Es por ello que Apple ofrece un servicio de reemplazo exprés una vez que aprueban el reclamo y también se incluye soporte técnico prioritario.

Si usas tu iPhone para trabajo, si vives en una ciudad con alta tasa de robos o si no te gustaría quedarte sin equipo, tener esta protección puede dar mucha tranquilidad. A la larga es una inversión que podría rescatar la inversión mayor que realizaste en un iPhone nuevo.