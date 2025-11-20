Artik Snow Park: ya abrió el primer parque de nieve real cerca de CDMX

Si pensabas que para ver nieve real tenías que ir a alguna sierra e incluso volar al extranjero, esta idea te va a encantar. Muy cerca de la Ciudad de México, abrió el primer parque invernal con nieve natural: Artik Snow Park será lo más instagrameable y divertido del EdoMex esta temporada.

¿Qué hay en Artik Snow Park?

En Artik no faltan actividades para todos los gustos y edades:

Snow Tubing para deslizarte a toda velocidad sobre la nieve real, usando una dona inflable

para deslizarte a toda velocidad sobre la nieve real, usando una dona inflable Trampolines helados para brincar como si estuvieras caminando sobre copos de nieve

para brincar como si estuvieras caminando sobre copos de nieve Tirolesa invernal te hará sentir el viento helado mientras “vuelas” sobre la nieve

te hará sentir el viento helado mientras “vuelas” sobre la nieve Pasadizos y resbaladillas ideales para explorar con amigos o familia

ideales para explorar con amigos o familia Snow Cave es como un pequeño bosque polar dentro del parque, con simulación de nevada durante todo el día

es como un pequeño bosque polar dentro del parque, con simulación de nevada durante todo el día Alberca de pelotas para los más pequeños

para los más pequeños Zona de alimentos para recargar energías con algo delicioso

¿Cuándo abre y cuánto cuesta ir a Artik Snow Park?

Costos:

Entrada general : $599 por persona, con acceso ilimitado a todas las atracciones

: $599 por persona, con acceso a todas las atracciones Acceso solo a la Snow Cave : opción más barata a $199

: opción más barata a $199 Calcetas antiderrapantes : $70 si no llevas las tuyas, pero te lo puedes ahorrar trayendo un par

: $70 si no llevas las tuyas, pero te lo puedes ahorrar trayendo un par Cumpleaños : si quieres hacer una fiesta en la nieve, hay paquetes desde $899 por persona

: si quieres hacer una fiesta en la nieve, hay paquetes desde $899 por persona Entrada gratis para menores de 2 años

Horarios:

Lunes a viernes: de 13:00 a 20:00

Sábados: de 10:00 a 21:00

Domingos: de 10:00 a 20:00

¿Dónde está y cómo llegar a Artik Snow Park?

El parque se encuentra en la Plaza Espacio Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, muy cerca de la zona metropolitana de CDMX. Así que no olvides usar unas cuantas capas de ropa y prepararte para disfrutar.

Artik Snow Park será el plan más original y divertido para recibir la época navideña a un paso de la CDMX.