¿Quién diseñó y cuánto costó el traje que modeló Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

El traje típico que portó Fátima Bosch durante el desfile de Miss Universo 2025 Foto: Instagram/@fatimaboschfdz

La noche de gala de trajes típicos de Miss Universo 2025 fue un momento emblemático para México: Fátima Bosch desfiló con un diseño espectacular inspirado en la diosa mexica Xochiquetzal, que no solo cautivó por su belleza, sino por su profundo simbolismo cultural. ¿Pero quién está detrás de esa pieza y cuál fue su costo? Aquí te lo contamos.

¿Quién fue el diseñador del vestido de Fátima Bosch?

El autor del vestido es el diseñador mexicano Fernando Ortiz, originario de San Luis Potosí. Ortiz dedicó aproximadamente siete meses para elaborar artesanalmente el traje, cuidando cada detalle con un enfoque simbólico profundo.

Su inspiración: Xochiquetzal, la deidad mexica de la belleza, el amor, las flores y los artesanos. El diseño incluye un penacho de plumas coloridas, un top con hombreras, falda y espinilleras, todo en tonalidades rojo, verde y azul, enriquecido con pedrería, flores y figuras de colibríes.

Ortiz explicó que los colibríes tienen un significado personal para Fátima: son su animal espiritual, pero en la tradición mexica representan también a guerreros caídos que regresan como mensajeros.

El traje no es solo un atuendo de pasarela: es una pieza de identidad y espiritualidad. La combinación de plumas, rosas rojas y colibríes evoca ofrendas florales, rituales antiguos y una conexión con la naturaleza y lo divino.

Para Ortiz, lo artesanal es fundamental: cada piedra, cada pluma fue colocada a mano para lograr un efecto escénico que honre la tradición mexicana.

¿Cuánto costó el vestido de Fátima Bosch?

En cuanto a su valor, Fernando Ortiz estimó que solo la parte de mano de obra del traje ronda los 150 mil pesos mexicanos. Esa cifra no incluye otros posibles costos, como transporte, materiales especiales o estructura interna, pero representa el esfuerzo artesanal y el tiempo dedicado al proyecto.

Al desfilar con este traje, Fátima Bosch no solo mostró un diseño magnífico, sino que llevó un mensaje cultural fuerte al escenario internacional: un homenaje a la herencia mexica, a la feminidad y al arte tradicional.