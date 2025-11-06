Fátima Bosch: la Miss México que alzó la voz y es “fan” de Claudia Sheinbaum

Fátima Bosch "fan" de Sheinbaum (Especial)

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe México 2025, dio su postura sobre el mandato de Claudia Sheinbaum en un podcast titulado “Hablando Claro” en él indicó que “hoy más que nada la mujer juega un papel super importante en la sociedad y más con el triunfo de Sheinbaum y ella marca un hito en la historia de México, las mujueres son las que están llevando el país.

La mujer puede ser lo que quiera ser, no hay que tener miedo y seguir luchando para que las niñas tengan mejores oportunidades en el futuro”.

Altercado en envento previo del concurso

Bosch se convirtió en tendencia mundial luego de hacerle frente públicamente al presidente de Miss Grand International (MGI), Nawat Itsaragrisil, quién la interrumpió y le ordenó guardar silencio durante un evento previo al concurso en Bangkok.

El altercado destacó críticas hacia el organizador del evento e hizo que otras concursantes se solidarizaran con la representante mexicana.

Respaldo de Sheinbaum

Por su parte, La presidenta desde la mañanera en el Palacio Nacional, dio su respaldo a Fátima Bosch y reconoció el gesto de hacerle frente a Itsaragrisil.

“Mi reconocimiento a Fátima Bosch. Porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ‘no estoy de acuerdo’.”

Asimsimo agregó que “las mujeres no nos vemos más bonitas cuando estamos calladas. Nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y cuando participamos.”