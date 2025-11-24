¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, tras grave caída en Miss Universo 2025?

La participante Miss Universo Jamaica, Gabrielle, Henry está próxima a dejar el hospital Fotos vía Instagram

Sin duda, uno de los sucesos que marcaron la competencia de Miss Universo 2025, entre otras polémicas, fue la caída de la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una caída desde el escenario principal durante la ronda de vestidos de noche de la competencia preliminar, previa a la Final de Miss Universo de este fin de semana en Tailandia.

Luego del lamentable suceso, el equipo de Miss Universo la trasladó de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, donde profesionales médicos la atienden y han informado que no presenta lesiones que pongan en peligro su vida. Sin embargo, continúan realizándole pruebas para asegurar su completa recuperación.

De inmediato, las redes sociales se solidarizaron con la familia de la participante y dieron sus muestras de apoyo para la pronta recuperación de Henry.

¿Cómo se encontraba Gabrielle Henry al momento de su hospitalización?

Asimismo, a través de un post en el Instagram oficial de Gabrielle, se publicó una actualización sobre su estado de salud en el que se menciona que su hermana, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, se encuentra actualmente en Tailandia con su madre, Maureen Henry, e informó a la organización sobre los últimos acontecimientos.

Según la Dra. Henry-Samuels, “Gabby no está tan bien como hubiéramos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”, declaró. Asimismo, el personal médico ha indicado además que Gabrielle deberá permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días, mientras los médicos continúan con su estrecha monitorización y atención especializada.

“Durante este momento profundamente difícil, la Organización Miss Universo Jamaica hace un ferviente llamado a los jamaicanos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones”, se lee en el post.

¿Cuál es el estado de salud actual de Gabrielle Henry?

Hasta el momento de esta nota, un nuevo comunicado figuró en el feed de la participante, en el que la Organización de Miss Universo señaló que mantendrá bajo discreción el estado de salud de Gabrielle y revelarán más detalles en el momento adecuado por respeto a la familia de la participante.

Asimismo, el documento señala que Gabrielle se encuentra fuera de cualquier peligro y en recuperación e hicieron hincapié en que pronto se dará a conocer más información “con profesionalismo, sensibilidad y respeto”.

Aunado a ello, la Organización señaló que desde el momento del accidente se mantuvieron pendiente de Gabrielle para asistirla más allá de los protocolos ya establecidos y asumieron “el cien por ciento de los gastos, incluyendo los médicos, como el internamiento, así como el cambio de sus vuelos, transporte y otros servicios, así como los de personal especializado para su acompañamiento”.

Por su parte, el empresario mexicano y presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, señaló que para “abordar las especulaciones recientes” señaló en un comunicado lo siguiente:

“Durante los últimos días ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy nos complace compartir que el último informe médico confirma que se encuentra en buen estado de salud y próxima a ser dada de alta”, se lee en el comunicado.