El favor de Junior H al Club América y Liga MX: la maniobra que desactivó el conflicto

Junior H le da chance al América El cantante pospone concierto

La Alcaldía Benito Juárez enfrentó un choque de agendas que amenazaba con saturar una de las zonas con mayor concentración de eventos en la Ciudad de México. El concierto de Junior H coincidía con el partido América vs. Monterrey de cuartos de Final de la Liga MX, programado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Para evitar un colapso vehicular y proteger a vecinos y visitantes, autoridades locales iniciaron reuniones con el cantante, su equipo y los organizadores deportivos.

El resultado fue una decisión que modificó la agenda del espectáculo y permitió que el encuentro del América mantuviera su horario original, a pesar de que el concierto estaba programado con meses de anticipación.

Junior H reprograma su concierto en La Plaza de Toros México

La alcaldía informó que Junior H aceptó recorrer su presentación del sábado 29 de noviembre al lunes 15 de diciembre. El cambio se logró después de mesas de trabajo con promotores, operadores de los recintos, directivos del Club América y representantes de la Federación Mexicana de Futbol.

El comunicado oficial destacó la disposición del artista, a quien se reconoció por su apertura para ajustar un evento anunciado con meses de anticipación. Las autoridades también agradecieron a los seguidores del cantante e informaron que los boletos seguirán siendo válidos en la nueva fecha, con las políticas de reembolso vigentes.

La modificación generó inconformidad entre algunos fans, debido a que el espectáculo salió del fin de semana y pasó a un día laboral. A pesar de las quejas, los organizadores confirmaron que el acuerdo garantiza mejores condiciones operativas en la zona.

¿Cómo quedó el horario del América vs Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes?

El Club América fue uno de los principales beneficiados. El equipo descartó propuestas para adelantar su partido a media tarde o moverlo al domingo 30. Tras la reprogramación del concierto, la Liga MX confirmó que el duelo de vuelta ante Monterrey se disputará el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.