Esta es la forma en la que puedes activar el modo Stranger Things en tu WhatsApp paso a paso

Activa el modo Stranger Things en tu WhatsApp paso a paso

La euforia por Stranger Things ya está aquí y en esta ocasión, tu WhatsApp está a punto de volverse tan misterioso y emocionante como los pasillos del Hawkins.

Hay que aclarar que esta no es una función oficial de Meta, pero con la ayuda de una aplicación puedes darle una vibra completamente diferente a tu Whats.

¿Qué es el “modo Stranger Things”?

El modo Stranger Things es simplemente una personalización de WhatsApp. En realidad no cambia funciones, no le da un poder extra ni nada extraordinario, pero sí te ayudará a darle toda la vibe de la serie de Netflix: ícono, fondos y más.

Este truco viral llegó de la mano de la quinta y última temporada de popular serie en donde los ahora adolescentes se unen una vez más para salvar Hawkins de las amenazas del Upside down.

Paso a paso para activar el modo Stranger Things en WhatsApp

Android:

Descarga e instala Nova Launcher. Esta app te permitirá modificar íconos, personalizar la pantalla de inicio y cambiar la forma en que se ve tu WhatsApp. Busca tres imágenes que te gusten de Stranger Things:

Una imagen cuadrada para el ícono

Una imagen vertical para el fondo de tus chats

Una imagen horizontal para usar en el teclado (si tu teclado lo permite)

Establece Nova Launcher como tu lanzador por defecto. Esto es necesario para que los cambios de ícono funcionen correctamente. Edita el ícono de WhatsApp

Mantén presionado el ícono de WhatsApp en tu pantalla de inicio (dentro de Nova)

Toca “Editar”, luego toca el ícono de la app y selecciona “Galería” para elegir la imagen cuadrada que descargaste. Ajusta y guarda

Cambia el fondo de chat

Abre WhatsApp

Presiona los tres puntitos

Entra a Ajustes -> Chats -> Fondo de pantalla

Selecciona la imagen vertical que bajaste y colócala como fondo de tus conversaciones

Personaliza el teclado (opcional). Si usas Gboard, puedes cambiar su fondo: ve a Idioma y entradas -> Gboard -> Tema, y elige tu imagen horizontal. Restablecer si quieres volver al diseño normal Si luego te arrepientes (o ya no tienes ganas de andar en modo Hawkins), basta con desinstalar Nova Launcher y todo volverá a la normalidad.

Consejos extra para personalizar aún más

Puedes cambiar el sonido de las notificaciones por un tono con de Stranger Things , si encuentras uno por ahí y lo configuras en Ajustes -> Notificaciones.

, si encuentras uno por ahí y lo configuras en Ajustes -> Notificaciones. Si te late, combina esto con stickers animados de Stranger Things para tus chats. Hay paquetes que se pueden agregar desde apps de stickers para WhatsApp.

de Stranger Things para tus chats. Hay paquetes que se pueden agregar desde apps de stickers para WhatsApp. Asegúrate de respaldar tu WhatsApp antes de hacer cambios por si algo sale mal.

Activar el modo Stranger Things en WhatsApp es una forma cool de personalizar tu WhatsApp de una forma sencilla y segura. Lo mejor es reversible, colorido y completamente tuyo. ¿Qué esperas para sumarte al lado creepy del Upside Down?