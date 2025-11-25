Reportan fallas en servicios de internet en México: ¿Qué empresas presentan errores?

Reportan fallas en servicios de internet en México

La tarde de este 25 de noviembre se registró una ola de reportes por fallas de internet en varias regiones de México, donde usuarios señalaron interrupciones totales del servicio, tiempos de carga excesivos y errores en aplicaciones esenciales. Las quejas comenzaron a concentrarse después de las 16:00 horas, cuando múltiples plataformas dejaron de funcionar con normalidad.

En redes sociales, los usuarios compartieron capturas de error, imposibilidad para acceder a redes sociales, problemas en videojuegos en línea y afectaciones en servicios bancarios. La situación impactó tanto a hogares como a negocios, generando retrasos en operaciones digitales.

¿Qué empresas presentan errores hoy?

Entre las compañías y servicios más señalados durante esta jornada se encuentran:

• Telmex (Infinitum): uno de los proveedores con mayor número de reportes por caída total e intermitencias.

• Izzi: usuarios reportaron errores de conexión y lentitud severa.

• Totalplay: diversos clientes denunciaron desconexiones repentinas y baja velocidad.

• Megacable: presentó fallas en varias zonas del país con servicios completamente detenidos.

• Cloudflare y AWS: plataformas globales de infraestructura digital también registraron fallos, provocando que redes sociales, sitios web, videojuegos y servicios en la nube dejaran de funcionar correctamente.

La combinación de fallas locales en proveedores mexicanos y problemas globales en infraestructura tecnológica generó un escenario de afectaciones simultáneas que incrementó la percepción de un colapso generalizado del internet en México.

Qué servicios resultaron más afectados

El corte impactó aplicaciones de mensajería, plataformas de streaming, videojuegos, bancos, servicios de pago y herramientas de trabajo remoto. En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla los reportes fueron más intensos, afectando a miles de usuarios que dependen de la conectividad para actividades laborales y personales.

Las empresas aún trabajan en la normalización de los servicios, mientras usuarios continúan reportando fallas intermitentes en redes sociales.