Roban llantas a transportistas en pleno megabloqueo para protestar contra inseguridad

Choferes reportan que fueron víctimas de delincuentes mientras participaban en la protesta nacional para exigir mayor seguridad en carreteras

Durante el megabloqueo nacional realizado por transportistas para exigir mejores condiciones de seguridad en carreteras, varios operadores denunciaron que sus unidades fueron despojadas de llantas y autopartes. La protesta, que buscaba visibilizar los constantes robos y agresiones que enfrentan a diario, terminó mostrando de manera directa la vulnerabilidad en la que trabajan, incluso cuando intentan alzar la voz.

Los choferes señalaron que grupos delictivos aprovecharon que los camiones estaban detenidos para retirar neumáticos e incluso algunos operadores aseguraron que fueron amenazados cuando intentaron acercarse a sus unidades. De acuerdo con sus testimonios, varios vehículos quedaron inmovilizados debido al robo, lo que generó aún más indignación entre los manifestantes.

Los robos evidencian la crisis de seguridad en carreteras

Los líderes transportistas destacaron que estos hechos confirman lo que han denunciado desde hace meses: la inseguridad en las carreteras del país continúa en aumento, y los operativos actuales son insuficientes para detener los robos, asaltos y extorsiones que enfrentan. Explicaron que, pese a reuniones previas con autoridades, no han recibido soluciones concretas para frenar la violencia contra el sector.

Ante este panorama, los transportistas reiteraron sus demandas de reforzar la vigilancia, establecer rutas seguras, aumentar la presencia policial y mejorar los mecanismos de denuncia. Aseguran que las carreteras se han convertido en zonas de riesgo constante y que muchos operadores temen por su integridad mientras realizan su trabajo.