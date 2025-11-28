Partidazo de Youtubers 6, España vs LATAM: Horario, cómo y dónde ver en vivo en México

Partidazo de Youtubers 6: España vs LATAM Horario, transmisión y todos los detalles para verlo desde México

El esperado Partidazo de Youtubers 6 está por celebrarse y miles de fans en México se preparan para disfrutar del enfrentamiento entre los equipos de España y Latinoamérica, integrados por creadores de contenido, streamers e influencers de gran popularidad. El encuentro promete ser uno de los eventos digitales más vistos del año.

Este duelo lleno de espectáculo y humor se jugará el sábado 29 de noviembre de 2025 en La Rosaleda, estadio del Málaga CF, donde se espera un lleno total gracias al enorme alcance de los participantes. Como cada edición, el evento combina fútbol, entretenimiento y momentos virales protagonizados por los creadores más seguidos del mundo hispanohablante.

¿A qué hora y dónde ver el Partidazo de Youtubers 6 en México?

Los aficionados en México podrán disfrutar el partido completamente gratis a través del canal oficial de DjMaRiiO en YouTube.

Hora en México: 13:00 horas

13:00 horas Hora en España: 20:00 horas

La transmisión incluirá narración, contenido exclusivo y momentos detrás de cámaras para los seguidores de ambos equipos.

¿Quiénes participan?

El equipo de España contará con figuras destacadas como Spursito, Folagor, Papi Gavi y otros creadores con enorme presencia digital.Por su parte, Latinoamérica tendrá representantes como Coscu, La Cobra, y una plantilla de influencers que prometen competir al máximo en este encuentro amistoso.

Ambos conjuntos han compartido entrenamientos, listas oficiales y dinámicas previas que han generado conversación en redes sociales durante toda la semana.

Un evento pensado para la comunidad digital

El Partidazo de Youtubers se ha consolidado como un fenómeno global que combina fútbol, entretenimiento y la energía de la comunidad online. Su formato ha conseguido atraer a audiencias que normalmente no siguen deportes tradicionales, convirtiéndolo en un espectáculo perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

Con acceso gratuito y equipos llenos de figuras reconocidas, la edición 2025 promete superar los récords de audiencia de años anteriores.