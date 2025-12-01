Ciclo Guillermo del Toro: fechas, horarios, funciones y películas para ver gratis en CDMX

Ciclo Guillermo del Toro Centro Cultural Futurama proyectará gratis las películas más emblemáticas del galardonado cineasta mexicano, Guillermo del Toro.

Guillermo del Toro ha vuelto a ser el centro de la conversación del cine este año debido al estreno de Frankenstein, su entrega más reciente basada en la novela romántica de la escritora Mary Shelley.

Dado que su estreno estaba reservado a la plataforma de streaming Netflix, su paso por los cines independientes del país fue fugaz y algunas personas perdieron la oportunidad de verla proyectada en pantalla grande; sin embargo, gracias a Centro Cultural Futurama, ¡tendrás otra oportunidad este diciembre!

No sólo eso, sino que el recinto estará proyectando también otras películas emblemáticas del director mexicano. Aquí te contamos las fechas y los horarios para que no te pierdas de la ocasión.

¿Cuáles serán las películas proyectadas en el Ciclo Guillermo del Toro en CDMX?

El ciclo, organizado por Centro Cultural Futurama, está abierto al público en general y no se necesita registro previo para acceder a las proyecciones que han marcado el cine gótico contemporáneo.

No obstante, debido a que la entrada es libre, se recomienda tomar previsiones y llegar con tiempo de sobra para poder acceder a la película de tu preferencia.

A continuación, te dejamos la lista de la selección agendada para el ciclo de cine del maestro del terror y la fantasía:

Lunes 1º de diciembre: El callejón de las almas perdidas. Thriller psicológico acerca de un hombre con la habilidad de manipular emociones y secretos.

Thriller psicológico acerca de un hombre con la habilidad de manipular emociones y secretos. Martes 2 de diciembre: Pinocho. Animación stop-motion basada en el clásico literario. Ganadora del premio Oscar.

Animación stop-motion basada en el clásico literario. Ganadora del premio Oscar. Miércoles 3 de diciembre: El laberinto del Fauno. Una narrativa fantástica ambientada en la posguerra española. Uno de los primeros grandes éxitos de Del Toro, galardonada con Oscar y BAFTA .

Una narrativa fantástica ambientada en la posguerra española. Uno de los primeros grandes éxitos de Del Toro, galardonada con . Jueves 4 de diciembre: La Forma del Agua. Romance gótico entre una mujer muda y una criatura acuática; ganadora del Oscar a Mejor Película y Mejor Director .

Romance gótico entre una mujer muda y una criatura acuática; ganadora del Oscar a . Viernes 5 de diciembre: Frankenstein. Filme más reciente del director mexicano, adaptación de la novela del año 1818 y aclamada en Cannes con una ovación de 16 minutos.

Filme más reciente del director mexicano, adaptación de la novela del año 1818 y aclamada en con una ovación de 16 minutos. Viernes 19 de noviembre: El espinazo del diablo. Drama sobrenatural ambientado durante la Guerra Civil Española.

Al calendario de películas, también se incluirá la serie de terror producida y presentada por Guillermo del Toro, El Gabinete de las Curiosidades, que se dividirá de la siguiente forma:

Lunes 15 de diciembre: Episodios 1 y 2.

Episodios 1 y 2. Martes 16 de diciembre: Episodios 3 y 4.

Episodios 3 y 4. Miércoles 17 de diciembre: Episodios 5 y 6.

Episodios 5 y 6. Jueves 18 de diciembre: Episodios 7 y 8.

¿Cuáles son los horarios del Ciclo Guillermo del Toro en CDMX?

El evento tomará lugar en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, específicamente en la calle Otavalo #7 en la Colonia Lindavista.

Los horarios marcados de proyección, tanto para las películas como para la serie de ocho episodios, serán únicamente dos al día:

12:00 horas.

17:00 horas.

Es importante tomar precauciones para llegar a tiempo y no quedarte sin lugar para ver tu creación preferida del que hoy es considerado el maestro del terror gótico en el cine de los últimos años.

¿En qué otros sitios puedo ver las películas de Guillermo del Toro?

Por el momento, las películas del galardonado director no están previstas para proyección en cines, pero puedes acceder a la mayoría de ellas a través de formato streaming.